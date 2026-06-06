Mapa de cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV: horarios, calles afectadas, cambios en la EMT y autobuses gratis

Con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio de 2026, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de movilidad sin precedentes para gestionar la llegada de hasta 1.800.000 personas entre los dos grandes actos: la Vigilia de Oración del sábado 6 en la Plaza de Lima y la Santa Misa del domingo 7 en la Plaza de Cibeles. Los cortes de tráfico comenzaron el 21 de mayo con los primeros montajes y se irán intensificando hasta el domingo 7. La recomendación del Consistorio es clara: evitar el coche privado en el centro y usar el transporte público, que será gratuito y reforzado durante toda la semana.

Cortes de tráfico en la zona de Plaza de Lima

El 3 de junio a las 24:00 h se produce el cierre prácticamente total de la Plaza de Lima y su zona de influencia. Los carriles centrales del Paseo de la Castellana quedarán cortados entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz, y la calle General Perón se convertirá en fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima, aunque se permitirá el acceso a los túneles de Azca y a residentes y servicios. La calle Concha Espina también quedará cortada excepto para tráfico local desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Plaza de Lima.

El 6 de junio a las 14:30 h comienzan los cortes definitivos por el evento: se cierra el eje completo del Paseo de la Castellana desde Plaza de Cuzco hasta Plaza de Gregorio Marañón, General Perón desde Orense y Concha Espina desde Serrano. Hacia las 18:00 h está previsto también el corte del paso elevado de Joaquín Costa.

Cortes de tráfico en la zona de Plaza de Cibeles

El 4 de junio a las 24:00 h se cierra la Plaza de Cibeles y su entorno. Quedan cortados el Paseo de Recoletos, la calle Alcalá desde Cibeles hasta la Plaza de la Independencia y el Paseo del Prado desde Cibeles hasta Plaza de Cánovas del Castillo en sentido Norte.

El 7 de junio a las 6:30 h entran en vigor los cortes del evento: se cierra el eje completo desde Plaza del Doctor Marañón pasando por Castellana, Colón, Recoletos y Cibeles hasta la Glorieta del Emperador Carlos V. También quedan cortadas la Carrera de San Jerónimo, la calle Alfonso XII, la Plaza de la Independencia, la calle Goya desde Velázquez, Génova desde Alonso Martínez y Serrano desde María de Molina. El Ayuntamiento recuerda que los horarios son orientativos y los agentes de la autoridad podrán ampliar o modificar los cortes en función de las necesidades de seguridad.

Rutas alternativas para circular por Madrid los días 6 y 7

Para quienes necesiten circular en coche, el Ayuntamiento recomienda usar la M-30 como vía principal para rodear Madrid. En el interior, los ejes Norte-Sur menos afectados son la combinación Embajadores-Ronda de Toledo-Ronda de Segovia-Princesa-Bravo Murillo por el oeste, y Doctor Esquerdo-Francisco Silvela-Príncipe de Vergara por el este. Para cruzar de Este a Oeste, la alternativa más viable es Arturo Soria-Puente de Costa Rica-Alberto Alcocer-Plaza de Cuzco. Hay que tener en cuenta además que el Túnel de Conde de Casal sigue cerrado hasta febrero de 2027.

Metro: refuerzos, horario ampliado y estaciones cerradas

La madrugada del 6 al 7 de junio el Metro ampliará su horario hasta las 2:30 h para facilitar el regreso tras la Vigilia de Lima. En cuanto a frecuencias, el sábado 6 se reforzarán hasta un 125% las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10, y el domingo 7 el dispositivo especial alcanzará las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 con frecuencias elevadas hasta un 100%.

El domingo 7, con motivo de la misa en Cibeles, permanecerán cerradas desde el inicio del servicio hasta las 14:00 h las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla en la línea 2, Velázquez, Serrano y Colón en la línea 4, y Chueca en la línea 5. La estación de Santiago Bernabéu permanece cerrada por obras con independencia de la visita papal. Los trenes circularán en modo pasante sin detenerse en estas estaciones.

EMT: autobuses gratis y decenas de líneas con desvíos

Los autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio en todas las líneas excepto el Exprés Aeropuerto. Se reforzará el servicio con hasta 184 autobuses adicionales los días 6 y 7, y se activará la línea 180 entre Legazpi y la Caja Mágica. El sábado 6 tendrán desvíos las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, C1, C2, 87, 120, 126, 147, 149, 150 y las nocturnas N1, N22, N24, N29, N30 y S10, entre otras. El domingo 7, el número de líneas afectadas es aún mayor: 001, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 152, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto. Se recomienda consultar la web de la EMT para los mapas de desvíos actualizados.

Cercanías y autobuses interurbanos

Cercanías Madrid reforzará todas sus líneas los días 6 y 7, con especial atención a las líneas de acceso a Nuevos Ministerios: C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-7, C-8a, C-8b y C-10. La noche del 6 al 7 el servicio se prolonga hasta las 2:00 h. El domingo 7 la estación de Recoletos cerrará desde el inicio del servicio hasta las 14:00 h. Los autobuses interurbanos se reforzarán con 148 vehículos adicionales el sábado y 157 el domingo, con especial atención al transporte desde los 40 municipios con alojamientos de peregrinos.

BiciMAD gratis y aparcamientos disuasorios

BiciMAD también será gratuito del 3 al 9 de junio, aunque conviene revisar qué estaciones están cerradas antes de salir. Las más afectadas son las del entorno de Cibeles y Lima: la estación 86 de Plaza de Cibeles cierra del 1 al 8 de junio, y a partir del 5 se cierran decenas de estaciones más en la zona de Recoletos, Serrano, Nuevos Ministerios y Castellana.

Para quienes lleguen desde fuera de Madrid en coche, el Ayuntamiento ha habilitado seis aparcamientos disuasorios con conexión directa al transporte público: Ronda de la Comunicación (150 plazas, Metro L10), Valdebebas-Zendal (220 plazas, Cercanías C1 y C10), Ensanche de Vallecas (400 plazas, Metro L1), Pitis (200 plazas, Metro L7 y Cercanías C7/C8), Parque del Oeste (140 plazas, Metro L3 y L6) y Caja Mágica (250 plazas, Metro L3).

Taxi: refuerzo total el fin de semana

Todos los taxis podrán prestar servicio desde las 20:00 h del viernes 5 hasta las 20:00 h del domingo 7. Durante los días 6 y 7 quedarán sin servicio numerosas paradas en el entorno de los actos: Barquillo, Clavel, Felipe IV, General Perón, Génova, Goya, Hermosilla, Serrano, Paseo de la Castellana, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo y Plaza de la Lealtad, entre otras.

Cómo acceder a los sectores: los accesos de Lima y Cibeles no son intercambiables

La organización ha dividido los recintos en sectores y no hay permeabilidad entre ellos: una vez asignado el sector, hay que ir directamente al acceso que le corresponde. Para la Vigilia de la Plaza de Lima del sábado 6, el Sector A accede por la Avenida de General Perón y el Sector B por la Avenida de Concha Espina. Las personas con movilidad reducida tienen acceso específico por la calle Santiago Bernabéu. El resto de sectores C acceden por Hermanos Pinzón, Pablo Ruiz Picasso, Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde, Plaza de San Juan de la Cruz y José Abascal.

Para la Misa de la Plaza de Cibeles del domingo 7, los accesos se distribuyen por Prim, Recoletos, Bárbara de Braganza, Villanueva y Génova (sectores W), Serrano y Alcalá (sectores X), Paseo del Prado, Felipe IV, Antonio Maura y Zorrilla (sectores Y) y Barquillo, Marqués de Cubas y Alcalá (sectores Z). Las personas con movilidad reducida acceden por la calle Marqués de Duero.

Estacionamiento regulado: flexibilización para residentes

Los residentes de los barrios más afectados podrán aparcar en cualquier barrio del Área de Estacionamiento Regulado los días 5, 6 y 8 de junio. Los distritos incluidos son Centro (Justicia y Cortes), Retiro (Jerónimos), Salamanca (Recoletos y Castellana), Chamartín (El Viso, Hispanoamérica y Nueva España), Tetuán (Cuatro Caminos y Castillejos) y Chamberí (Ríos Rosas y Almagro).