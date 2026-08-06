Detenida una cuidadora en Castellón por sustraer 24.000 € de la cuenta de la anciana a la que cuidaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a una mujer de 49 años, cuya nacionalidad no ha trascendido, por los supuestos delitos de estafa y hurto. Y, en concreto, por retirar dinero de la cuenta bancaria de la anciana a la que cuidaba, sin permiso de esta. Las extracciones de dinero se elevan a un montante total de unos 24.000 euros.

Los familiares de la víctima se dieron cuenta de que en la cuenta faltaba dinero tras la muerte de la mujer. Y, más concretamente, cuando se personaron en la entidad bancaria para actualizar y cancelar las cuentas de la fallecida. Todo ello, según la Policía Nacional.

Además, según las fuentes antes citadas, la misma cuidadora supuestamente había llevado a cabo también la venta de joyas que pertenecían a la fallecida a espaldas de la familia de la finada y, por tanto, sin autorización de la misma.

Las retiradas bajo sospecha de dinero de la cuenta bancaria de la anciana eran inusuales y no se correspondían con sus gastos habituales, ya que se trataba de una persona de avanzada edad en una situación de enorme vulnerabilidad, con escasa movilidad. Necesitaba cuidados las 24 horas del día y estaba sometida a un tratamiento médico.

Pero, analizadas las retiradas de efectivo, las mismas coincidían con el tiempo en que la sospechosa estuvo cuidando a la mujer y que finalizaba cuando la anciana fue ingresada en el hospital antes de fallecer.

La Policía descubrió que la investigada acompañaba en ocasiones a la mujer a quien cuidaba a la sucursal bancaria para realizar la retirada de efectivo. Incluso, la ayudaba en esa tarea por su avanzada edad, por lo que, según la Policía, podía conocer perfectamente cuál era el número PIN de la tarjeta. Finalmente, la cuidadora ha sido detenida por los presuntos delitos de hurto y estafa.