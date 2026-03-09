Detenida en Alicante por sustraer relojes y joyas por 25.000 € en las casas de los mayores que atendía

Una mujer, de 44 años de edad y de origen paraguayo, ha resultado detenida por agentes del puesto principal de la Guardia Civil en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig como supuesta autora de tres delitos de hurtos de objetos de valor, relojes y joyas, que pertenecían a las personas mayores cuyos hogares atendía, por un valor aproximado de 25.000 euros. Los hechos se han producido entre diciembre de 2025 y febrero de este 2026. Entre los objetos recuperados se encuentra un reloj de una conocida marca y de alta gama de un elevado valor económico, según ha podido saber OKDIARIO, lo que explica el alto valor del total de los objetos sustraídos.

El asunto no está cerrado. Porque los agentes han detectado joyas que no han sido reconocidas por los denunciantes actuales. Este hecho abre la puerta a que puedan aparecer nuevas víctimas que pudieran haber contratado los servicios de la detenida entre el año 2022 y la actualidad. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha ordenado la puesta en libertad de la mujer con medidas cautelares.

Las sospechas recayeron sobre esta mujer tras comprobar la Guardia Civil que en las viviendas afectadas no había huellas de que las puertas hubieran sido forzadas ni las estancias desordenadas. Sin embargo, los tres hogares sí tenían un nexo común: el de una empleada de hogar que había trabajado o trabajaba en las tres viviendas que habían sufrido los citados hurtos.

Posteriores indagaciones en locales de compra y venta de oro y antigüedades permitieron comprobar, a su vez, que algunas de las joyas denunciadas como sustraídas en los tres hogares habían sido vendidas por la investigada, según la Guardia Civil. En el transcurso de la investigación, los agentes han podido recuperar algunas de las joyas hurtadas, lo que ha permitido que fueran devueltas a sus legítimos propietarios.

Se da la circunstancia, tal como publicó OKDIARIO, de que en el verano de 2022, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Alicante a una mujer, en aquel caso española de 30 años, por la sustracción de joyas de personas mayores dependientes a las que cuidaba. La investigación se puso en marcha después de que el hijo de una de las víctimas denunciara la sustracción de 2 piezas de oro en el domicilio de su madre, sospechando el denunciante de la posible implicación de la citada cuidadora. La detenida fue puesta entonces a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, también de Alicante.