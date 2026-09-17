Un abogado de la cloaca del PSOE acosó con decenas de correos a la juez del ‘caso David Sánchez’

Javier Saavedra, un colaborador del ex juez Luis Sáenz de Tejada que participaba en la cloaca del PSOE, acosó a la juez Beatriz Biedma enviando decenas de correos electrónicos contra ella a su juzgado, a su entorno y a medios de comunicación.

La instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez ha vivido una auténtica cacería durante la investigación del procedimiento sobre David Sánchez que le tocó. Muchos han tratado de desprestigiarla y hasta Leire Díez, la fontanera de Santos Cerdán, se puso en contacto con personas de Badajoz como el ex juez Luis Sáenz de Tejada para desacreditarla.

Sáenz de Tejada recabó información sobre la juez entre sus allegados y reclutó a personas para machacar a Beatriz Biedma. Uno de ellos fue un ciudadano que ponía querellas y quejas para tratar de apartarla de su labor jurisdiccional.

OKDIARIO ha accedido a los correos que enviaba esta persona llamada Javier Saavedra. Entre los destinatarios estaban organismos como el GRECO, el Comisario Europeo de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el TSJ de Extremadura, el CGPJ y periodistas, entre otras personas.

«Estimados Señores: Por medio del presente, y al amparo de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, remito en un único envío (incluyendo a todos los destinatarios en copia) una puesta en conocimiento relativa a hechos graves y documentados cometidos por la juez Beatriz Biedma Rojano», comenzaba sus correos el colaborador de la cloaca.

Y proseguía: «Este escrito de puesta en conocimiento no se construye sobre impresiones ni sobre conjeturas carentes de sustento probatorio, sino sobre hechos nucleares concretos y documentados y son: el dictado de una Providencia en fecha 22-01-2026 por Beatriz Biedma, estando abstenida. […] Se ponen estos hechos en conocimiento a los efectos oportunos como puesta en conocimiento de hechos constitutivos, presuntamente de delito, cometidos por la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma Rojano».

El colaborador de las cloacas también traducía sus correos electrónicos contra la juez al inglés para que sus informaciones falsas sobre ella tuvieran repercusión internacional.

Javier Saavedra acompañaba sus correos con documentos adjuntos en los que acusaba a la juez de obstruir a la justicia. Señalaba en los mencionados documentos que la juez Biedma, a su juicio, había incurrido en delitos como retardo malicioso en la Administración de Justicia, desobediencia, impedimentos del ejercicio de derechos fundamentales por autoridad/funcionario y la omisión del deber de promover la persecución de delitos.

Tuvo que denunciar por calumnias

Nada del relato de Javier Saavedra era real, por lo que la juez Beatriz Biedma decidió denunciarle por calumnias en los juzgados de Badajoz. Quería defenderse de acusaciones tan graves como que cometía delitos o que formaba parte de una organización criminal.

Los jueces tienen la posibilidad como cualquier ciudadano de defenderse de las difamaciones en los tribunales. Hasta ahora no había trascendido que la juez Biedma había decidido defenderse.

La cloaca a por Biedma

Saavedra y otros miembros de la cloaca como Luis Sáenz de Tejada —juez que fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por maltrato psicológico a su mujer y que se reunía con la fontanera del PSOE Leire Díez— difundieron esta campaña de desprestigio contra la juez.

Enviaron correos electrónicos a su trabajo y querían que se difundieran estas informaciones falsas en los medios de comunicación. Ningún periodista se hizo eco de las mismas y Luis Sáenz de Tejada se llegó a abrir un canal de YouTube para difundir su campaña contra la juez.

Según ha podido saber este periódico, el ex juez también reclutó a personas condenadas que habían tenido problemas con la justicia para impulsarles a machacar a Beatriz Biedma. Llegaron a hacer fotografías falsas sobre su vida privada.

También organizaron una concentración en la puerta del Consejo General del Poder Judicial para que los ciudadanos que pasaban por allí le pusieran quejas y acumularon hasta 30 quejas. La instructora también ha tenido que soportar numerosos insultos en redes sociales.

La persecución hacia la juez Biedma ha sido imparable hasta ahora que, una vez acabado el procedimiento, ha decidido personarse en la Audiencia Nacional en el caso de las cloacas. Lo que ha ocurrido son hechos muy graves que no puede dejar pasar.

Beatriz Biedma fue uno de los objetivos de la cloaca del PSOE por hacer su trabajo de investigar al hermano de Pedro Sánchez.