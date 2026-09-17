Así trataron las cloacas del PSOE de acabar con la juez Biedma

La juez Beatriz Biedma, instructora del caso que terminó con la condena del hermano músico del presidente del Gobierno, ha decidido personarse como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE, después de que la UCO acreditara que la fontanera socialista Leire Díez tenía como objetivo socavar el prestigio de jueces, fiscales y altos cargos de la Benemérita. Una de las víctimas de la infecta campaña de demolición personal y profesional impulsada desde Ferraz fue, precisamente, esta juez que tuvo que sufrir una ignominiosa campaña de acoso. OKDIARIO ofrece hoy pruebas de la misma.

Un abogado amigo del ex juez Sáenz de Tejada, colaborador de las cloacas y que fue expulsado de la carrera judicial, se dedicó durante meses a hacerle la vida imposible a la magistrada, enviándole escritos en los que se vertían amenazas que eran convenientemente repicadas a medios de comunicación afines al Gobierno. El objetivo era crear la falsa idea de que la juez formaba parte de un grupo criminal, sirviéndose de las redes para publicar imágenes falsas de esta servidora del Estado que ha vivido un auténtico calvario.

La cloaca socialista no reparó en utilizar todos los medios ilegales a su alcance para denigrar a la juez. El objetivo era hacerla desistir, rendirse, pero Beatriz Biedma siguió adelante con una profesionalidad que la honra y honra a la justicia.

Lo que pretende ahora la juez no es defender su honorabilidad -la tiene más que intacta-, sino poner de manifiesto el comportamiento mafioso de los miembros de la cloaca socialista. Su testimonio, las pruebas del acoso que sufrió por parte de la trama financiada por Ferraz, puede ser de gran utilidad. Durante muchos meses se mantuvo en silencio, aguantando un infierno que también soportó su familia. Ha llegado el momento en que su testimonio aporte luz y retrate la infamia de los mandados del PSOE que quisieron arruinarle la vida.