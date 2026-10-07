Sus inquiokupas, a cuerpo de rey; Ricardo, malviviendo en una furgoneta

Hay una terrible e injusta paradoja en el decreto que posiblemente, y de forma tramposa, convalidará la Diputación Permanente del Congreso en los próximos días: Maricarmen, la octogenaria manipulada por la izquierda para agitar las calles, no habría recuperado su casa con el decreto aprobado por la puerta de atrás. Es decir, que si el fondo titular del piso no hubiera llegado a un acuerdo, gracias a la mediación del Ayuntamiento de Madrid, para que esta mujer volviera a la casa, Maricarmen habría sido desahuciada definitivamente.

Y, sin embargo, sí que hay quien puede celebrar el decreto: los inquiokupas que han dejado a Ricardo tirado y obligado a vivir, desde hace tres años, en una furgoneta mientras sobrevive a duras penas con una pensión de 450 euros al mes. Entretanto, los inquiokupas disfrutan por la cara de su piso, por el que no abonan un euro. Y es que una sentencia le dio la razón a Ricardo, que podría volver a su hogar el 30 de noviembre. Ahora, tras la aprobación del decreto Maricarmen, sus ilusiones se han roto. Y es que la norma que será convalidada en fraude de ley por la Diputación Permanente, después de ser tumbada por el pleno del Congreso, dota a los deudores de Ricardo de un escudo que se vuelve contra este propietario obligado a dormir prácticamente en la calle. El vulnerable es él, pero como es el legítimo propietario del inmueble, la norma beneficia a quien no paga el alquiler y le condena a la miseria.