El 12 de octubre es uno de los días de otoño más esperado ya que supone el primero de los festivos nacionales después del verano y de las vacaciones. Además este año cae en lunes de modo que se transforma en tres días seguidos de puente. Sin embargo, la fecha no se corresponde con un solo festivo sino que en realidad son dos los días de fiesta que coinciden. Por un lado la Fiesta Nacional y por otro, el Día del Pilar, que la fecha más importante de cuantas se celebran en Zaragoza, pero ¿y en el resto de España?.

Y es que el Pilar es como decimos una fecha destacada para los zaragozanos, y tiene especial importancia en Aragón, ¿pero es también festivo ese día en el resto del país? La respuesta es sí aunque no es el Día del Pilar lo que explica que millones de trabajadores tengan esa jornada libre sino la primera fecha que hemos mencionado, es decir, el Día de la Fiesta Nacional.

Dónde es fiesta el 12 de octubre

Como ya hemos avanzado, este próximo 12 de octubre será festivo en toda España, según el calendario laboral de 2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado. La fecha aparece como Fiesta Nacional de España y también será no laborable en Ceuta y Melilla.Es decir, vivamos donde vivamos, el lunes estará marcado en rojo en el calendario de todos, algo que dista de lo que pasó el año pasado cuando la fiesta cayó en domingo y sólo algunas comunidades la movieron de día. Pero en 2026 no hay que hacer cuentas. El propio 12 cae en lunes, así que el sábado 10 y el domingo 11 se unen al festivo. Para quienes trabajen de lunes a viernes serán tres días libres sin tener que pedir una jornada de vacaciones. Un puente que, esta vez, no dependerá de la comunidad autónoma en la que se viva.

¿Es festivo por el Día del Pilar?

Cuando llega el 12 de octubre solemos hablar del Día del Pilar, pero lo cierto es que ese día se celebran dos cosas. Es el día de la Virgen del Pilar, sí, pero también la Fiesta Nacional de España. Y es por esta última por la que el lunes será festivo en todo el país. El origen de la Fiesta Nacional está relacionado con el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Sin embargo, el nombre actual es bastante más reciente. Fue en 1987 cuando se estableció por ley el 12 de octubre como Fiesta Nacional de España.

¿Y el Pilar? En Zaragoza no hace falta explicar demasiado la importancia que tiene. Según la tradición católica, fue allí donde la Virgen María se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar a orillas del Ebro. Desde entonces han pasado siglos, pero la celebración sigue siendo una de las fechas más importantes de la ciudad y también de Aragón. Sólo hay que pensar en lo que ocurrirá este lunes. Mientras en Madrid se celebre el desfile del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional, Zaragoza estará viviendo su día grande. Y allí el protagonismo será para la Virgen del Pilar, la Ofrenda de Flores y las miles de personas que desde primera hora llenarán las calles.

Así será el Día del Pilar en Zaragoza este 2026

Las Fiestas del Pilar se celebran este año del 10 al 18 de octubre, de modo que arrancarán el mismo sábado en el que comienza el puente. El lunes llegará su jornada más señalada y también uno de los actos que más personas reúne cada año: la Ofrenda de Flores. Desde primera hora comenzará el recorrido de los oferentes hasta la plaza del Pilar. Muchos acudirán con la indumentaria tradicional y llevarán ramos que se irán colocando junto a la imagen de la Virgen. Con el paso de las horas, las flores terminan formando el enorme manto que se ha convertido en una de las estampas más conocidas de estas fiestas.

Sólo hay que mirar las cifras previstas para hacerse una idea de lo que supone la jornada. Para 2026 se han inscrito 994 grupos, que reúnen a 99.980 participantes. A ellos habrá que sumar las personas que participen en la Ofrenda de manera individual, por lo que el movimiento en el centro de Zaragoza se mantendrá durante buena parte del día.

Pero las Fiestas del Pilar no terminan el lunes. La programación continuará hasta el domingo 18 de octubre, con conciertos, espectáculos, actividades para niños y distintos actos tradicionales repartidos por la ciudad. Zaragoza tendrá por delante más de una semana de celebraciones, aunque el 12 seguirá siendo su fecha más señalada. Así que este año no hay que comprobar qué ha decidido cada comunidad antes de hacer planes. El lunes 12 de octubre será festivo en toda España. El Día del Pilar se celebrará en esa misma fecha y Zaragoza vivirá una de sus jornadas más importantes, pero el motivo por el que el lunes aparece como festivo en todo el país es la Fiesta Nacional de España.