Octubre ha llegado este año con una buena noticia para muchos trabajadores de Cataluña. Basta con mirar cómo cae el 12 de octubre en el calendario de 2026 para comprobarlo ya que será lunes. Y es que al tratarse de un día festivo, quienes normalmente trabajan de lunes a viernes podrán sumar esa jornada al sábado y al domingo y disfrutar así de tres días seguidos de descanso. No habrá que pedir un día de vacaciones ni hacer malabares con el calendario para alargar el fin de semana.

La fecha está incluida en el calendario laboral de Cataluña de 2026, aunque el 12 de octubre no es una festividad exclusivamente catalana. Es la Fiesta Nacional de España y se celebra en todo el país. Este año, sin embargo, el hecho de que caiga justo en lunes hace que tenga un efecto muy concreto para miles de trabajadores: terminarán de trabajar el viernes 9 de octubre y, siempre que tengan el fin de semana libre, no tendrán que regresar a su puesto hasta el martes 13.

¿Habrá tres días seguidos de fiesta? El BOE aclara cómo cae el 12 de octubre en Cataluña

El calendario no puede ser más favorable para quienes tengan una jornada de lunes a viernes. El 10 de octubre cae en sábado y el 11 en domingo, mientras que el lunes 12 figura como festivo. De modo que sí este año se van a dar tres días consecutivos en los que buena parte de los trabajadores podrán olvidarse del despertador ya que disfrutarán de puente.

La Generalitat incluye el 12 de octubre dentro de su calendario oficial de fiestas laborales para 2026. En ese mismo listado aparecen otras fechas como el 11 de septiembre, el 8 de diciembre, Navidad o Sant Esteve. A ellas se añaden las dos fiestas locales que corresponden a cada municipio, de manera que el calendario final puede variar ligeramente dependiendo de la localidad en la que se trabaje. En el caso del 12 de octubre no existe esa diferencia entre municipios. Es festivo en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona y también en el resto de España, ya que estamos ante una celebración de ámbito nacional.

Qué dice el BOE sobre el festivo del 12 de octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el 12 de octubre entre las fiestas laborales de ámbito nacional. La fecha corresponde a la Fiesta Nacional de España y tiene consideración de jornada retribuida y no recuperable. Además, aparece entre las fiestas nacionales que no pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas. Esto es importante a la hora de entender qué ocurre en Cataluña. No es la Generalitat la que ha decidido convertir ese lunes en festivo aprovechando cómo cae este año, sino que la fecha ya forma parte del calendario nacional. La coincidencia con el lunes es simplemente una cuestión de calendario y es precisamente lo que permite que en 2026 se forme este fin de semana de tres días.

Para quienes descansen habitualmente sábados y domingos, las cuentas son sencillas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre serán tres jornadas consecutivas sin trabajar. El martes 13 volverá a ser laborable con carácter general. Otra cosa es lo que suceda con quienes trabajan habitualmente durante los festivos. Sectores como la hostelería, la sanidad, el transporte o determinados comercios mantienen actividad en estas fechas, por lo que tener libre el lunes dependerá de los turnos y de las condiciones laborales aplicables en cada caso.

Los festivos que quedan en Cataluña después de octubre

El calendario laboral catalán todavía guarda algunos festivos una vez haya pasado el 12 de octubre. Uno de los siguientes será el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Su posición también puede resultar interesante para quienes tengan la posibilidad de pedir libre el lunes 7, ya que en ese caso podrían unir el fin de semana con el martes y conseguir cuatro días de descanso.

Y luego habrá que esperar después hasta Navidad. En 2026, el 25 de diciembre cae en viernes, una combinación que vuelve a dejar tres días consecutivos para quienes no trabajen durante el fin de semana. Al día siguiente, sábado 26 de diciembre, Cataluña celebra además Sant Esteve, aunque existe una excepción en Arán, donde esta festividad se sustituye por el 17 de junio, Fiesta de Arán. A estos días hay que sumar los dos festivos locales que fija cada municipio catalán. Por eso, aunque existe un calendario común para toda Cataluña, no todos los trabajadores terminan teniendo exactamente las mismas jornadas festivas a lo largo del año.

De momento, la fecha más cercana que muchos pueden señalar en el calendario es la del próximo lunes 12 de octubre que este año no será uno de esos festivos que caen en sábado o domingo y apenas se notan para quienes trabajan entre semana. Su posición permitirá enlazarlo directamente con el fin de semana y tener tres días seguidos de descanso en Cataluña, del sábado 10 al lunes 12 y no sólo en esta comunidad sino el resto de España.