Ni Julia ni Carmen: este es el nombre tradicional que más está creciendo en Andalucía y que cada vez eligen más familias para sus hijas

Elegir el nombre de un hijo es una de esas decisiones que suelen tomarse mucho antes de que llegue el nacimiento. Algunas familias buscan opciones originales, mientras otras recuperan nombres que llevaban décadas escuchándose menos y muchas siguen recurriendo a los grandes clásicos. Las modas cambian y cada año aparecen nuevas tendencias, pero en Andalucía hay un nombre tradicional que continúa resistiendo el paso del tiempo y que sigue siendo el favorito de miles de padres: María.

Los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), correspondientes a los nacimientos registrados durante 2025, confirman su enorme presencia. Ni Julia ni Carmen ocupan el primer puesto del conjunto de la comunidad, sino que es María el nombre que vuelve a situarse como el nombre femenino más elegido, con 816 recién nacidas, el 2,8% del total de niñas. No se trata además de un liderazgo reciente, ya que permanece en lo más alto de la clasificación andaluza desde 2009.

El nombre tradicional que más eligen en Andalucía

Los datos muestran hasta qué punto algunos nombres tradicionales siguen teniendo peso frente a las nuevas tendencias. María encabeza la clasificación femenina, seguida de Sofía, Lucía y Carmen. Entre los cuatro nombres reúnen el 9,2% de las niñas nacidas en Andalucía durante 2025, una proporción significativa teniendo en cuenta la enorme variedad de opciones entre las que pueden elegir actualmente las familias. La clasificación apenas ha cambiado respecto a 2024. Los cuatro nombres que ocupan las primeras posiciones son los mismos, aunque Sofía y Lucía han intercambiado sus puestos. La continuidad de María resulta especialmente llamativa porque su liderazgo se prolonga ya durante más de una década y media. Desde 2009 ninguna otra opción ha conseguido desplazarla como el nombre femenino más frecuente en el conjunto de Andalucía.

Su presencia, además, no se concentra en una provincia concreta. María fue el nombre más elegido para las niñas en seis de las ocho provincias andaluzas durante 2025. Las únicas excepciones fueron Málaga, donde el primer puesto correspondió a Sofía, y Sevilla, donde las familias se decantaron principalmente por Carmen. El mapa provincial refleja así el arraigo que conserva María pese a la incorporación de nuevos nombres a las preferencias de los padres.

Amara es, sin embargo, el nombre que más puestos ha subido

Hay una distinción importante a la hora de interpretar las estadísticas. Que María sea el nombre femenino más utilizado no significa que sea el que haya experimentado el mayor ascenso dentro de la clasificación. Ese reconocimiento corresponde en 2025 a Amara, que protagoniza uno de los movimientos más destacados de los datos publicados por el IECA. Si se tienen en cuenta los 100 nombres femeninos más frecuentes en Andalucía, que agrupan el 61,8% de los nacimientos de niñas, Amara pasó del puesto 112 al 60. Esto supone una subida de 52 posiciones en apenas un año. Se trata, por tanto, del nombre que más puestos ganó, aunque todavía se encuentra lejos de las primeras posiciones que ocupan María, Sofía, Lucía o Carmen.

Son dos fenómenos diferentes. María destaca por su enorme implantación y por la estabilidad que mantiene desde hace años, mientras que Amara sobresale por la velocidad con la que está escalando posiciones. En el extremo contrario aparece Natalia, que protagonizó el mayor descenso entre los nombres femeninos al pasar del puesto 71 al 93.

Los nombres tradicionales continúan teniendo mucho peso

La clasificación de 2025 permite comprobar que las tendencias nuevas conviven con nombres que llevan generaciones utilizándose. María y Carmen siguen entre las cuatro primeras opciones para las niñas, mientras que en el caso de los niños ocurre algo parecido con Manuel, que vuelve a encabezar el listado. De hecho, la pareja formada por María y Manuel lleva diez años consecutivos siendo la combinación de nombres más frecuente entre los recién nacidos andaluces. Eso no significa que las familias mantengan todas las costumbres relacionadas con la elección del nombre. Una tradición que sí pierde terreno es la de llamar a los hijos exactamente igual que a sus progenitores.

Durante 2025, el 9,4% de los recién nacidos andaluces heredaron el nombre de su padre o de su madre, aunque existen diferencias importantes dependiendo del sexo.En el caso de las niñas, solamente el 5,1% recibió el mismo nombre que su madre. Entre los niños la proporción fue considerablemente superior: el 13,4% heredó el nombre de su padre. También existen diferencias entre provincias. Córdoba registró el porcentaje más elevado de bebés con el mismo nombre que alguno de sus progenitores, con un 12,1%, mientras que Málaga presentó el más bajo, con un 6,5%.

María mantiene un liderazgo que comenzó en 2009

Al final, las estadísticas permiten observar cómo las modas influyen en la elección de los nombres, pero también cómo algunos consiguen mantenerse al margen de ellas. María es probablemente el ejemplo más evidente en Andalucía. Su primera posición desde 2009 y su liderazgo en seis provincias muestran una continuidad difícil de encontrar en una clasificación en la que cada año aparecen movimientos importantes.

Pero el crecimiento de opciones como Amara demuestra, al mismo tiempo, que las preferencias están lejos de permanecer inmóviles. Mientras algunos nombres ascienden decenas de posiciones de un año para otro, otros pierden presencia a pesar de que María continúa por delante: 816 niñas nacidas en 2025 recibieron este nombre y lo mantuvieron, un año más, en lo más alto de la clasificación.