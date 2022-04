Un nombre es para toda la vida. Antes de que llegue el bebé, la elección del nombre estará en el centro de todas las conversaciones: padres, abuelos, amigos, todos tienen su propia opinión. Si tu deseo es poder elegir el nombre más apropiado de todos, existen una serie de errores a la hora de elegir el nombre de nuestro hijo que además suelen ser bastante comunes.

Errores al elegir el nombre del bebé

Toma nota de estos errores porque son algunos de los más comunes a la hora de elegir el nombre de un hijo.

Nombres vinculados a una marca o de famosos

Más allá de las burlas que puedan suscitar estos primeros nombres, están prohibidos porque son marcas que pertenecen a las empresas que los explotan. Este es, por ejemplo, el caso de Nutella, Ikea , Mini-Cooper o Rolls Royce. No es algo que se estile mucho en España pero en otros países sí, de modo que puedes pensar que tal vez es posible ponerle a tu hijo el nombre Adidas por ejemplo pero cuando acudas al registro civil verás que es el del todo imposible. De igual forma tampoco podrías llamar a tu hijo como un famoso. Quizás sí que puedas llamarle Cristiano o Leo en honor a tus jugadores de fútbol favoritos, pero no podrás llamarle Cristiano Ronaldo o Messi sin más.

Elegir el nombre en función del deseo familiar

Por otro lado, suele ser más común de lo que crees, pero muchas parejas eligen el nombre de su bebé en función de lo que pidan los familiares. De este modo, si por ejemplo existe la tradición de que los niños de la familia se llamen todos Javier, acaban cediendo y llamándole de este modo. La decisión del nombre debe estar basado sólo en el deseo del padre y la madre. Es mejor que los dos elijan un nombre que guste a ambos al margen de lo que opinen los demás.

Elegir el nombre por las tendencias

Nombres como Úrsula o Bruno son tendencia este 2022 pero eso no quiere decir que lo vayan a ser siempre. Si elegís un nombre para vuestro hijo es importante que os guste al margen de que sea tendencia o no. Quizás en un par o tres de años ya no os convenza tanto.

Elegir un nombre que no «case» con los apellidos

Otro de los errores más comunes a la hora de elegir el nombre del bebé es no pensar en que tal queda con los apellidos. Piensa que algunos nombres, combinado con determinados apellidos puede dar pie a muchas burlas o sencillamente, no quedar bien. Antes de elegir un nombre definitivo será mejor escribir en un papel todos los que os gustan y al lado los apellidos. Veréis entonces si quedan bien o no.

Elegir un nombre extranjero

Los nombres extranjeros son tendencia pero por mucho que a veces suenen bien no significa que vayan a ser adecuados para nuestro hijo. Imagina un nombre en inglés, en alemán o en chino con un apellido como Martínez o Fernández, seguramente no quedará bien por mucho que te guste.