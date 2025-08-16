Jorge Rey en alerta por el fenómeno que llega a España a partir de este día: «Mucho cuidado»

Llega a España un nuevo fenómeno que a partir de este día obliga a activar esta alerta de Jorge Rey. Este joven que en su día predijo la llegada de un fenómeno imposible de predecir, nos explica en sus redes sociales qué es lo que nos está esperando, en estos días en los que el tiempo acabará siendo el que nos acompañe de forma ejemplar. Tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días de verano.

Las altas temperaturas se están convirtiendo en un problema que va en aumento y que puede acabar generando algunos detalles que hasta la fecha no teníamos por delante. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Tocará estar muy pendientes de determinadas situaciones que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Las Cabañuelas nos arrojan un poco de luz ante un verano de esos que impresionan en estas jornadas que batirán más de una sorpresa en estos días de verano 2025.

Mucho cuidado con lo que llega

Parecía imposible que, a estas alturas del verano, tuviéramos que estar muy pendientes de una nueva ola de calor. Este verano se ha convertido en uno de los más calurosos de los últimos tiempos y lo ha hecho de tal forma que deberemos estar pendientes de lo que puede pasar.

Es importante estar pendientes de unas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que pueden convertirse en algunas situaciones del todo inesperadas en estos días de verano.

Las alertas se han activado esta temporada por las altas temperaturas, más allá de estar pendientes de otras situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con lo cual, habrá llegado ese momento en el que todo puede acabar siendo posible.

Esta nueva ola de calor se acabará convirtiendo en una novedad destacada que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar, de una forma que tendremos que estar pendientes de ella. Sabemos que las cifras no serán agradables estos días en los que todo puede ser posible. Con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días.

La alerta de Jorge Rey por lo que llega a España este día

Este día estaremos pendientes de un Jorge Rey que nos deja novedades importantes con unas redes sociales que arden ante esta previsión que puede cambiarlo todo por completo. El 21 de agosto llegará un marcado descenso de las temperaturas, el fin quizás de un verano que puede ya empezar a ver el otoño a paso rápido.

De momento, la AEMET tiene activadas las alertas por aumento de las temperaturas, tal y como nos explican en su web: «Se espera un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el cantábrico occidental y el oeste de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco aislado en zonas de montaña del Sistema Ibérico, donde iría acompañado por tormenta, y Pirineos. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve, sin descartar algún chubasco débil y aislado. Posible calima ligera en las islas Canarias y no se descarta en el suroeste peninsular al final del día. Temperaturas máximas en aumento en el sureste peninsular, tercio sur y los archipiélagos. Por el contrario, se esperan descensos notables en el Cantábrico y Galicia; en el resto, sin cambios. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, salvo los litorales, zonas de montaña y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias. Se alcanzarán los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste e interiores de Valencia y Murcia. Descenso ligero de las mínimas en la mitad occidental peninsular y ascenso en general ligero en la mitad oriental y en las islas. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará alisio moderado en Canarias, moderado del oeste en litorales del Cantábrico y levante en el Estrecho y menos intenso en Alborán. Vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado en la mitad norte durante la tarde. Predominará el sur en Baleares y vertiente mediterránea, sur y oeste en la atlántica, y sur tendiendo a noroeste y norte en Galicia y Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia. Descensos localmente notables de las máximas en el Cantábrico y Galicia».