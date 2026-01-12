Detenida por vender droga desde su casa en Palma y esconderla en una caja fuerte bajo un mueble del salón

Impresionante hallazgo de la Policía Nacional en Palma. Una mujer utilizaba su vivienda particular ubicada en el barrio de Son Rapinya como un punto de venta de droga muy activo en la zona y además guardaba las sustancias estupefacientes, mayoritariamente cocaína y hachís, en una caja fuerte que escondía debajo de un mueble. Ha terminado detenida.

El operativo policial se desplegó el pasado viernes cuando los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO registraron el domicilio en cuestión, que llevaba en el punto de mira de los policías desde hacía tiempo. Se trataba de una casa en la que había un gran trasiego de personas, las cuales entraban sospechosamente por el portal de la finca y tras escasos segundos la abandonaban.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes constataron que había menores de edad dentro de la vivienda, los cuales eran los hijos de la mujer encargada de vender la droga. El día del registro, dichos niños fueron hallados dentro de la casa en pleno horario escolar, haciéndose cargo de ellos la Fiscalía de Menores.

Los policías localizaron debajo de un mueble del salón una caja fuerte que estaba cerrada y no se disponía de la llave para abrirla. De esta manera, se autorizó por parte del Juzgado que la caja fuerte se custodiara y trasladar hasta dependencias policiales ya que en su interior podía haber droga o dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes.

Finalmente, una vez finalizado el registro, se obtuvo una autorización judicial para proceder a la apertura de dicha caja, donde en su interior se halló lo que se esperaba: un monedero con cerca de 2.000 euros en billetes fraccionados y cocaína dispuesta en diversos envoltorios y cantidades.

Por otro lado, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y detención de la mujer encargada de traficar con la droga, ya que no estaba en el domicilio en el momento del registro. Fue a última hora de la mañana del mismo viernes cuando fue finalmente localizada y arrestada.

44 operaciones policiales contra el menudeo de drogas en 2025

La Policía Nacional ha recordado en una nota de prensa que el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO llevaron a cabo durante el 2025 un total de 44 operaciones policiales contra el tráfico de drogas, y se practicaron 49 registros domiciliarios y 80 detenciones.

Los agentes han desmantelado puntos de venta y plantaciones de marihuana, incautando importantes cantidades de sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína, marihuana, hachís, tussi, MDMA, diferentes fármacos, heroína, dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas y armas de fuego.