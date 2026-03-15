Menorca bajo rachas de viento de 128 km/h y olas gigantes: la isla en alerta máxima por el temporal

La Dirección General de Emergencias del 112 decretó al mediodía de este domingo la alerta máxima en Menorca ante la previsión de un temporal extremo de viento y fenómenos costeros. Ahora, pocas horas después, la tramontana se ha desatado con fuerza, y las rachas ya registradas alcanzan los 128,7 kilómetros por hora en el observatorio de IB Meteo en Cavalleria, confirmando la gravedad del episodio y activando todas las medidas preventivas anunciadas anteriormente.

Desde primeras horas de la tarde, el viento ha comenzado a provocar daños y alteraciones en la vida cotidiana. En Es Mercadal, la Policía Local y los Bomberos han cerrado el polideportivo y toda la zona deportiva ante el riesgo de desprendimiento de cubiertas. Por ello, el partido de fútbol entre los locales y el Constància de Inca fue suspendido, mientras que farolas y otros elementos urbanos han caído ante la intensidad de las ráfagas.

Además, se han registrado imágenes impactantes del temporal en Fornells, captadas por Elena Fernández y difundidas a través del canal de Whatsapp Meteo de les Illes, que muestran la fuerza del viento y los efectos visibles sobre la isla. En Ciutadella y Maó, los planes municipales de emergencia están plenamente operativos, con patrullas que recorren las zonas más expuestas para garantizar la seguridad de los vecinos.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, reunido de urgencia en el Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha recordado a la población las medidas preventivas que ya se habían adelantado por la mañana y ha enviado un mensaje masivo de alerta a todos los móviles de la isla mediante ES-Alert. Se insiste en no acercarse al litoral, evitar paseos marítimos, espigones y acantilados, asegurar embarcaciones y objetos sueltos, y mantenerse en el interior de los hogares mientras dure la alerta.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado 49 incidentes relacionados con la meteorología adversa entre las 07.00 y las 19.00 horas de este domingo en Baleares. La mayoría de actuaciones se han producido en Menorca, donde se han contabilizado 36 incidencias. En concreto, 12 en Ciutadella, 11 en Maó, 5 en Es Mercadal, 3 en Sant Lluís, 3 en Es Castell y 2 en Es Migjorn Gran.

En Mallorca se han registrado 12 avisos, mientras que en Eivissa se ha atendido un único incidente durante la jornada. En cuanto a la tipología de las actuaciones, los servicios de emergencias han intervenido principalmente por desprendimientos de elementos urbanos, con 13 casos, seguidos de 10 avisos por riesgo de desprendimiento. Asimismo, se han contabilizado 8 caídas de árboles sobre la calzada, 7 incidencias por obstáculos o presencia de líquidos en la vía, y 5 actuaciones adicionales por caída de árboles.

Las autoridades recuerdan que los puertos de Maó y Ciutadella permanecen cerrados, mientras que el aeropuerto de Menorca continúa operando bajo vigilancia constante. Los servicios de emergencia permanecen en máxima alerta, preparados para actuar ante cualquier incidente derivado de las rachas extremas, que se esperan superiores a 100 kilómetros por hora durante toda la tarde. Incluso actividades rutinarias al aire libre representan un riesgo significativo, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Este Meteobal coloca a Menorca en un escenario de riesgo sin precedentes en los últimos años. La combinación de viento extremo, medidas preventivas adoptadas por los municipios y seguimiento constante de las autoridades busca minimizar los riesgos y proteger a la población. La experiencia de la mañana, con la alerta decretada, demuestra que la coordinación entre previsión y acción es clave para enfrentar fenómenos de esta magnitud. La fuerza de la tramontana continúa golpeando la isla, recordando que la naturaleza puede cambiar radicalmente la vida cotidiana en cuestión de horas.

Vídeo: Elena Fernández / Meteo de les Illes