Menorca en alerta máxima: olas gigantes de hasta 14 metros y vientos huracanados ponen en jaque a la isla

Menorca vive horas de máxima tensión ante la llegada de un violento temporal marítimo que ha obligado a las autoridades a activar las alertas más altas de protección civil. La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta roja por fenómenos costeros en Menorca tras las preocupantes previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierten de un episodio marítimo extremo que podría convertir el litoral menorquín en un auténtico escenario de peligro.

Según las previsiones oficiales, el mar se embravecerá de forma extraordinaria durante las próximas horas. Se esperan vientos del norte de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 90 o incluso 100 km/h en algunos puntos. Esta intensidad del viento, equivalente a fuerza 8 o 9 en la escala Beaufort, será capaz de levantar olas de entre 7 y 8 metros de altura, aunque los expertos no descartan que la ola máxima alcance los 14 metros, una altura comparable a la de un edificio de cuatro plantas.

Ante esta situación excepcional, el Govern balear ha activado el nivel máximo del Plan Meteobal por fenómenos costeros en Menorca, lo que implica que el temporal podría superar la capacidad de respuesta de los recursos locales y requerir una coordinación especial entre los servicios de emergencia. Incluso podría ser necesaria la constitución de un Centro de Mando Operativo Integrado (Cecopi) para gestionar la situación si el temporal empeora.

La gravedad del episodio ha obligado a tomar medidas preventivas urgentes. Los puertos de Maó y Ciutadella han sido cerrados para evitar incidentes con embarcaciones ante la violencia del oleaje, mientras que el aeropuerto de Menorca continúa operando con normalidad, aunque bajo seguimiento constante de las condiciones meteorológicas.

La preocupación es tal que el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, reunido de urgencia en el Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha decidido enviar un mensaje masivo de alerta a los móviles de toda la isla mediante el sistema ES-Alert. Este aviso busca advertir a la población del riesgo extremo en zonas marítimas y costeras y pedir máxima precaución.

Las autoridades han sido claras en sus recomendaciones: no acercarse bajo ningún concepto a las zonas del litoral, evitar paseos marítimos, espigones, acantilados o áreas expuestas al oleaje, y suspender cualquier actividad náutica. También se pide asegurar correctamente el amarre de las embarcaciones. En caso de que alguna persona caiga al mar o se encuentre en peligro, se debe avisar inmediatamente al 112.

El temporal marítimo en Baleares no solo afecta a Menorca. En Mallorca se ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros y fuertes vientos, especialmente en el noreste de la isla, donde las rachas podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h, e incluso ser más intensas en las cumbres de la Serra de Tramuntana. Por su parte, Ibiza y Formentera permanecen en alerta amarilla, el nivel más bajo dentro del plan de emergencias.

Además, como medida preventiva adicional, se ha prohibido hacer fuego en Mallorca y Menorca mientras dure este episodio meteorológico adverso.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha pedido seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos innecesarios.

Las próximas horas serán decisivas. El mar Mediterráneo podría mostrar su cara más salvaje y convertir las costas de Menorca en un lugar extremadamente peligroso. Los servicios de emergencia mantienen todos los dispositivos de vigilancia activos mientras el temporal se acerca con fuerza a la isla.