El Consell presenta a los sindicatos un plan de 3.338 millones para acabar con la huelga de educación

El Gobierno valenciano ha presentado a los sindicatos un plan dotado con más de 3.338 millones de euros para llevar a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de la educación en la Comunidad Valenciana y poner fin al conflicto iniciado el pasado día 11 de mayo. Las dos partes se encuentran reunidas en una mesa sectorial que está siendo transmitida vía streaming a los educadores en un ejercicio de transparencia sin precedentes por ambas partes, a propuesta de la consellería, que dirige Carmen Ortí.

La propuesta que la Administración está trasladando a la Mesa Sectorial de Educación contiene una planificación plurianual en materia de mejora salarial de profesorado, la reducción de ratios, el refuerzo de las plantillas docentes, la modernización de las infraestructuras educativas valencianas, el impulso a la inclusión, la gratuidad en la educación de 0 a 3 años y la simplificación de la burocracia administrativa.

En el apartado remunerativo, la propuesta del Consell sitúa a los docentes valencianos entre los mejor remunerados de España, como ya publicó OKDIARIO. También se plantea una histórica reducción de ratios, de modo que ninguna aula alcanzará los 30 alumnos, los más bajos de su historia, así como la incorporación de 7.742 nuevos docentes en los próximos años. Además, en materia de infraestructuras educativas contempla una inversión de 1.410 millones de euros en tres años, hasta 2029.

En materia salarial, supone una subida de 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico, de forma escalonada hasta enero de 2028 y vinculada a la actuación del Índice de Precios al Consumo (IPC), con una inversión estimada por la Generalitat Valenciana en 802,3 millones de euros. La inversión destinada por la Generalitat a esta medida asciende a 802,3 millones de euros.

A esa cantidad, hay que sumarle el incremento del complemento estatal abonado por la Generalitat. Esta circunstancia permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución en 387 euros en Primaria y en 410 euros en Secundaria en el año 2028, además de la actualización correspondiente del IPC. También incluye la propuesta de la Consellería de Educación de la implantación de seis días de libre disposición y el reconocimiento a la desconexión digital del profesorado.

La propuesta prevé la incorporación de 7.742 docentes en el denominado Plan Mestre (Plan Maestro), con una inversión de 469 millones de euros y un horizonte de ejecución de cuatro años. De ellos, 2.742 docentes estarán vinculados a la reducción de ratios antes citada. Y los otros 5.000 corresponderán a nuevas incorporaciones para el refuerzo del sistema educativo.

También se convocarán 10.000 plazas de estabilización docente, con una reserva mínima del 50% para inclusión educativa. Además, se contempla una inversión de 658 millones de euros para garantizar la continuidad de la educación gratuita entre 0 y 3 años.

El plan recoge, además, crear un mínimo de 36 nuevas aulas de Unidad Específica de Centro Ordinario (UECO) para el próximo curso, la incorporación de 108 profesionales de atención a la inclusión, un incremento del 30% adicional de profesionales de Educación Social y entre 130 y 140 nuevas plazas de profesores de Audición y Lenguaje.