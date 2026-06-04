Exige que el Consell retome la negociación con los docentes colgándose de un puente a 40 metros de alto

La huelga de docentes valencianos, iniciada el pasado 11 de mayo, ha vivido una nueva protesta. En esta ocasión, no se trata de una concentración ni de una manifestación. Un profesor se ha colgado de la pasarela de los mercados, en la localidad de Elche (Alicante), a una altura, según las fuentes consultadas, de unos 40-50 metros sobre el suelo, para exigir que el Gobierno valenciano retome las negociaciones con los tres sindicatos que mantienen las movilizaciones: el catalanista STEPV, CCOO y UGT. Al docente solo le unía con la pasarela un arnés, mientras colgaba también del citado puente una pancarta. El protagonista de la protesta ha permanecido colgado por espacio de casi 90 minutos, según las fuentes consultadas.

La protesta ha sido seguida desde las laderas del citado puente por otros profesores, mientras estos últimos proferían gritos pidiendo la dimisión de la consellera. La Policía Local se ha personado en el lugar de los hechos, tal como han confirmado a OKDIARIO fuentes municipales.

La huelga de la educación valenciana comenzó el pasado 11 de mayo. La iniciaron cinco sindicatos, de los que dos, CSIF y ANPE, han llegado a un acuerdo con la Consellería tras aceptar la propuesta de una subida salarial de 200 euros mensuales para cada docente. Sin embargo, los otros sindicatos antes citados continúan con las movilizaciones.

Este mismo jueves, la consellera, Carmen Ortí, ha convocado una mesa de negociación para mañana, viernes, en la que espera desbloquear el conflicto. En la última, celebrada el pasado domingo, un grupo de manifestantes sitió durante cinco horas a los asistentes a la citada mesa en el interior de las dependencias de la Consellería, lo que fue denunciado tanto por Carmen Ortí como por otros de los sitiados. Ninguno pudo salir antes de las 02:00 horas del lunes.

Además, tal como ha publicado OKDIARIO este lunes pasado, grupos de WhatsApp, que concentran a docentes valencianos, publicaron datos personales acerca de la propia consellera y su familia, según denunció Carmen Ortí este lunes. «Hubo difusión de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio», reveló Ortí en el transcurso de una comparecencia pública, en lo que se traduce como un intento de presión hacia la Administración y, en particular, hacia la propia responsable de educación valenciana.