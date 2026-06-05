¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 5 al 9 de junio de 2026

Tras cerrar un mes de mayo histórico con un espectacular 19,8 % de cuota de pantalla y picos de más de 3,1 millones de espectadores únicos en el ‘minuto de oro’, Pasapalabra sigue siendo el gran éxito de Antena 3 en las tardes. Pese a los temas jurídicos que salpican a la prueba ‘El rosco’ —que no al programa entero—, Roberto Leal sigue siendo el líder de las tardes en la franja de 20 h a 21 h. Para no perder esa distancia que sigue teniendo con sus competidores, el programa cambia a sus invitados famosos, que tendrán que ayudar a Javier y a David, que siguen haciendo historia y se mantienen cada tarde en el plató.

Santi Rodríguez y Melani Olivares: dos actores de comedias que marcaron época

El plató se llenará de risas y de infinitos recuerdos gracias a dos de los actores más queridos de la pequeña pantalla:

El eterno ‘Frutero’: El gran Santi Rodríguez regresa dispuesto a demostrar que su rapidez mental está a la altura de su vis cómica. Su veteranía en el formato es un seguro de vida para rascar segundos vitales. Será para siempre el mítico frutero de la serie 7 vidas, que fue la serie de la que nació Aída, otro mito de Telecinco.

El gran regresa dispuesto a demostrar que su rapidez mental está a la altura de su vis cómica. Su veteranía en el formato es un seguro de vida para rascar segundos vitales. Será para siempre el mítico frutero de la serie 7 vidas, que fue la serie de la que nació Aída, otro mito de Telecinco. La mítica Paz de Aída: Junto a él estará la incombustible Melani Olivares. La actriz aportará esa energía arrolladora que la caracteriza, prometiendo un duelo de genialidad y competitividad en la ‘Pista Musical’ que mantendrá en shock a los nostálgicos. En 2026 se ha vuelto a meter en el papel de Paz para Aída y vuelta, película en la que se ha reunido con casi todos sus compañeros de la comedia. Su último proyecto es una escuela que ayuda a los actores en sus carreras a evolucionar en su trabajo.

Dafne Fernández y Rubén Ochandiano: Talento, versatilidad y elegancia

Frente al humor de las comedias, el contrapunto de sofisticación vendrá de la mano de dos rostros que imponen respeto ante las cámaras:

La reina del ritmo: La polifacética Dafne Fernández vuelve a la carga para inundar el plató de frescura. Su gran intuición musical y su calma bajo presión serán armas letales para rellenar el casillero de su equipo. Acude al programa para promocionar la película Cada día nace un listo, que llega a los cines el viernes 5 de junio.

La polifacética vuelve a la carga para inundar el plató de frescura. Su gran intuición musical y su calma bajo presión serán armas letales para rellenar el casillero de su equipo. Acude al programa para promocionar la película Cada día nace un listo, que llega a los cines el viernes 5 de junio. Rigor y carisma cinematográfico: Cierra el cuarteto el camaleónico actor y director Rubén Ochandiano, quien cambiará los códigos del cine de autor por la tensión del cronómetro, aportando la precisión justa para evitar fallos antes del temido ‘Rosco’. Los espectadores le recordarán por sus papeles en series como Al salir de clase, Los hombres de Paco y Toledo, cruce de destinos. En cine ha trabajado con Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos.

Tres tardes cruciales bajo el control del audímetro

La suerte está echada para las jornadas del 5, 8 y 9 de junio. Estos cuatro rostros populares no solo acuden a divertirse, sino a gestionar la tremenda presión de un público fiel que no perdona ni un solo error en la carrera por el premio final.