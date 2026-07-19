Final del Mundial 2026: ¿qué artistas actuarán en el descanso del partido?

Ha sido una bonita aventura, que no volveremos a vivir hasta dentro de cuatro años, como bien marca el reglamento. Pero, como todo, tiene que haber un final. El de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar este domingo, 19 de julio. Un encuentro deportivo que disputan la Selección Española de Fútbol y la Selección Argentina, pero lo emocionante de este evento no solo es saber quién se coronará como el gran vencedor del campeonato. La audiencia mundial tendrá la oportunidad de ver en directo las actuaciones de grandes estrellas del panorama musical. Diversas puestas en escena que este año nos mostrarán una gran variedad de talentos.

España entera se encuentra en vilo ante lo que pueda suceder en el partido de este domingo. Pase lo que pase, indiscutible es que los jugadores de la Selección Española han llegado muy lejos. Un mérito que no les quitará nadie. Eso sí, en el caso de vencer al equipo capitaneado por Lionel Messi, nos coronaríamos con una segunda estrella en la camiseta oficial. Por el contrario, el equipo argentino haría lo propio, si gana, con una cuarta estrella. Cualquier cosa puede suceder, pero, aunque el nombre del equipo ganador todavía no ha sido escrito, el de los artistas que actuarán en la final sí.

¿Qué artistas actuarán en el descanso de la Final del Mundial 2026?

Desde que el torneo estaba dando sus primeros pasos, el mundo entero fue conocedor de los primeros fichajes. Una primera tanda de artistas que no dejó indiferente a nadie, pero lo que pocos saben es que habrá doble cita musical. Antes de comenzar el partido. Robbie Williams y Laura Pausini se encargarán de comenzar el encuentro cantando Desire, el himno oficial de la FIFA. Una puesta en escena que servirá como apertura de lo que está por venir.

Así pues, según han avanzado muchos medios deportivos especializados, tras acabar la primera parte del partido, habrá un nuevo espectáculo musical. Por primera vez en la historia, el parón durará 30 minutos y en él saltarán al campo estrellas de la talla de Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudalmel y PS 22 Chorus ft. Coldplay. Todo ello sumado al gran regreso de Justin Bieber. Y es que el canadiense es uno de los artistas más esperados. Además, Post Malone cerrará el evento.

La última aparición sobre los escenarios de Bieber fue para el Coachella de este año, la cual acaparó los titulares de todos los medios de comunicación a nivel global. Por ello, su nueva puesta en escena promete mucho. Y es que el cantante, de 32 años, no actúa en directo desde hace años. Por lo tanto, lo que suceda en el partido será histórico por muchos sentidos. Un largo tiempo de descanso que, esperemos, sea positivo para los jugadores de la Selección Española de Fútbol.