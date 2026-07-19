Alineación de Argentina contra España en la final del Mundial 2026: Montiel entra en un once de Argentina con leves cambios

Argentina ya tiene su once oficial para la gran final del Mundial ante España. Y hay sorpresas. Scaloni apuesta por Montiel en defensa y saca a Nico González y Rodrigo de Paul, dejando a Giuliano Simeone en el banquillo. La gran novedad en la final del Mundial, por tanto, está en el lateral derecho. Nahuel Molina y Montiel se han ido alternando en el equipo durante todo el campeonato, pero después de la semifinal, es Montiel el que saldrá al inicio en la alineación oficial de Argentina.

El resto del equipo es muy similar a lo que se ha visto en este campeonato en el que Argentina ha ido superando situaciones muy diferentes. Rodrigo de Paul, suplente contra Inglaterra en semifinales, vuelve al equipo de inicio, en lugar de Giuliano Simeone.

Alineación oficial de Argentina contra España

Esta es la alineación de Argentina para la gran final del Mundial 2026 ante España en Nueva York: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González; Messi y Julián Álvarez.

El Dibu Martínez estará bajo los palos. El meta de Argentina ha señalado en la previa de la final ante España que está disfrutando más en este Mundial que en el de Qatar, porque se siente más seguro. Y si ya era indiscutible para Scaloni, con esa mayor confianza lo es más aún.

La defensa está formada por una línea de cuatro, en la que Cuti Romero y Lisandro Martínez serán los centrales. Los dos son los estandartes de la defensa albiceleste, completada por Nicolás Tagliafico en la izquierda y, en este caso, Montiel en la derecha.

Por su parte, el centro del campo está compuesto por De Paul -vuelve tras ser suplente en las semifinales ante Inglaterra-, Enzo Fernández, Mac Allister y Nico González.

Arriba, no había dudas. Julián Álvarez es el delantero centro de este equipo argentino en el que sólo hay un líder: Lionel Andrés Messi. El astro busca zanjar de una vez por todas el debate con un nuevo Mundial, revalidando el logrado en 2022.