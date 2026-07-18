Del aula de Las Rozas a la final del Mundial: el vínculo que une a De la Fuente y Scaloni

La final del Mundial 2026 enfrentará a España y Argentina por el título, pero también pondrá frente a frente una de las relaciones más especiales que existen hoy en los banquillos internacionales. Más allá de la batalla táctica y de la pelea por levantar la Copa del Mundo, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni comparten una amistad que nació mucho antes de convertirse en seleccionadores nacionales. De hecho, el técnico español fue uno de los profesores del argentino durante su formación como entrenador y ambos han mantenido desde entonces un vínculo basado en el respeto, la admiración y la cercanía. Se pudo ver en la previa del encuentro, donde compartieron abrazos y risas en medio del acto puramente mediático organizado por la FIFA.

Todo comenzó en 2017, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Scaloni acudió a la Real Federación Española de Fútbol para completar el curso UEFA Pro y allí coincidió con Luis de la Fuente, encargado de impartir varias de las materias relacionadas con la táctica y los sistemas de juego. El actual seleccionador argentino destacó desde el primer momento por su implicación. Según recordó Ginés Meléndez, entonces director de la escuela de entrenadores, siempre ocupaba la primera fila, preguntaba constantemente y mostraba un interés poco habitual. Aquella dedicación tuvo premio, ya que Scaloni terminó el curso con uno de los cinco mejores expedientes académicos de la historia de la institución.

Con el paso de los años, aquella relación de profesor y alumno se transformó en una amistad. Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Scaloni volvió a coincidir con De la Fuente en un encuentro organizado por la FIFA. Allí compartieron experiencias sobre la gestión de una selección absoluta y el argentino no dudó en ofrecer algunos consejos fruto de su reciente éxito. Más tarde reconocería públicamente que aquellas conversaciones pudieron servir de ayuda al técnico riojano, que poco después iniciaría un camino brillante al frente de España.

Dos caminos paralelos hacia la élite

Las similitudes entre ambos entrenadores van mucho más allá de esa etapa compartida en Las Rozas. Los dos fueron laterales durante su carrera como futbolistas, crecieron formando a las selecciones inferiores de sus respectivos países y aterrizaron en la absoluta rodeados de dudas. Tanto Scaloni como De la Fuente tuvieron que soportar críticas por su falta de experiencia al máximo nivel, pero respondieron sobre el césped construyendo dos de las selecciones más sólidas y reconocibles del panorama internacional.

Admiración mutua antes de jugarse el título

La admiración entre ambos nunca ha desaparecido. Luis de la Fuente ha reconocido en numerosas ocasiones que disfruta analizando los planteamientos tácticos del argentino y siempre ha elogiado su capacidad para gestionar un grupo campeón del mundo. Scaloni, por su parte, tampoco ha ocultado el enorme cariño que siente por quien fue uno de sus profesores. «Era uno de los docentes con los que más hablaba. Siempre le tendré un aprecio enorme», ha confesado en más de una ocasión. Incluso, en la previa de la final, bromeó asegurando que, si Argentina no lograba conquistar el Mundial, se alegraría sinceramente por España y por el éxito de quien un día fue su maestro. El domingo, sin embargo, la amistad quedará aparcada durante noventa minutos. Sólo uno podrá levantar el Mundial.