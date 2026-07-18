De la Fuente: «Lamine tiene que ser Lamine, no Messi»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la víspera de la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina en el MetLife Stadium. El seleccionador se mostró relajado, ambicioso y orgulloso del camino recorrido por su equipo, insistiendo en que disputar una final de la Copa del Mundo ya es un privilegio, aunque dejó claro que España ha llegado para intentar levantar el título.

«Es un privilegio estar en una final. Yo firmaría llegar todos los años y perderla, porque eso significaría estar siempre peleando por ganarla. Vamos a disfrutar de este momento ante un grandísimo rival. Tenemos la mentalidad de poder competir», aseguró el técnico riojano.

De la Fuente espera un encuentro de máximo nivel entre dos selecciones con muchas similitudes. «Creo que va a ser un grandísimo espectáculo. Veo a dos superequipos con muchos comportamientos y talentos parecidos. Cada uno intentará llevar el partido al terreno que más le interese, pero en un primer momento buscamos talento y brillantez. Los árbitros están para que los ayudemos y luego para que ellos ayuden al espectáculo», explicó.

Preguntado por cómo vive las horas previas a la final, el seleccionador bromeó con el viaje de regreso antes de admitir que afronta el partido con absoluta serenidad. «Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero y eso sí me pone realmente nervioso», dijo entre risas. «Por lo demás estoy tranquilísimo. Es una suerte estar en esta situación. Hay que tener todos los sentidos puestos en la competición».

El estado físico de la plantilla también centró parte de la comparecencia. De la Fuente confirmó que todos los jugadores están disponibles, incluido Pedro Porro, que arrastraba unas molestias. «Está bien. Hoy han entrenado todos bien. Son los momentos más críticos porque siempre esperas que no ocurra nada». Sobre el lateral añadió: «Tenía un golpe fuerte en una zona dolorosa, lo que llamamos un bocadillo. Ayer preferimos que descansara y hoy ha participado en el entrenamiento con normalidad. Está en perfectas condiciones físicas».

El seleccionador también fue cuestionado por el duelo entre Lamine Yamal y Leo Messi. El técnico rechazó cualquier comparación y pidió dejar crecer al joven extremo español. «Lamine tiene que ser Lamine. Messi es algo irrepetible, un talento descomunal y un ejemplo para los más jóvenes. Lo mejor que podemos hacer con Lamine es apoyarle, porque tiene una proyección extraordinaria».

Sobre las claves de su éxito al frente de España, De la Fuente volvió a poner el foco en el trabajo colectivo. «Trabajar, trabajar y trabajar. Hay que rodearse de buenos compañeros de viaje y lograr un equipo que te ayude. Pero, sobre todo, sentirse bien acompañado».

El seleccionador también quiso destacar la implicación absoluta del vestuario durante todo el Mundial. «Antes de empezar esta aventura tuvimos una reunión y les conté cómo iba a ser este Mundial. Terminé diciendo: ‘Esto es lo que hay’. Desde ese momento no ha habido ni un reproche, ni una queja. Todo lo que ahora nos parece extraño es posible que dentro de pocos años sea algo habitual en el fútbol».

Respecto al planteamiento del partido, De la Fuente explicó que el equilibrio será fundamental en una final tan igualada. «Scaloni y yo coincidimos en muchos conceptos. En esa igualdad habrá que intentar ganar por pequeños detalles e imponerse. Y cuando nos toque sufrir, sufriremos».

También recordó una anécdota de su etapa en el Sevilla relacionada con Messi al ser preguntado por un posible marcaje individual al capitán argentino. «Conocí a Messi cuando entrenaba al Sevilla juvenil. Al principio le hicimos un marcaje individual, le sacaron tarjeta al jugador que lo estaba siguiendo, lo cambié… y nos marcaron cuatro. No haremos un marcaje individual, pero estaremos muy atentos. Scaloni y yo somos dos grandes competidores que nos admiramos mucho. Es un lujo enfrentarnos».

Por último, el seleccionador volvió a elogiar a Argentina y confesó que ha buscado consejo en una persona que sabe perfectamente lo que supone disputar una final de un Mundial: Vicente del Bosque. «Respeto todas las opiniones, pero siento una admiración extraordinaria por una selección que viene de ganar tantas cosas y, además, dirigida por un amigo mío. Son grandísimos futbolistas. El que mejor juegue y domine la situación estará más cerca de ganar».

Sobre Del Bosque, concluyó: «Ya sabéis la admiración que le tengo. Le he preguntado porque le quiero mucho. Es un sabio del fútbol y ha vivido esta situación. Nadie mejor que alguien que la conoce para aconsejarte. Luego, eso sí, los partidos siempre son diferentes».