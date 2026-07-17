Giro de la FIFA con el descanso de la final del Mundial: no durará 30 minutos pese al histórico espectáculo del intermedio

La FIFA ya ha despejado una de las grandes incógnitas de la final del Mundial entre España y Argentina. El organismo ha comunicado oficialmente a ambas federaciones que el descanso del encuentro no se alargará hasta los 30 minutos, como se había especulado durante las últimas semanas debido al histórico espectáculo preparado para el entretiempo. Finalmente, el intermedio tendrá una duración aproximada de entre 17 y 18 minutos, apenas un par de minutos más que un descanso habitual, permitiendo que el partido mantenga un ritmo competitivo sin una interrupción excesiva.

Un espectáculo nunca visto en un Mundial

La final del MetLife Stadium marcará un antes y un después en la historia de los Mundiales. Por primera vez habrá un gran espectáculo musical durante el descanso, siguiendo el modelo que desde hace décadas convierte el intermedio de la Super Bowl en uno de los eventos televisivos más vistos del planeta. La FIFA ha querido dar un salto definitivo en el apartado del entretenimiento y reunirá sobre el escenario a algunas de las mayores estrellas de la música internacional.

Justin Bieber, Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS encabezarán un cartel de auténtico lujo. La dirección artística correrá a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, uno de los grandes impulsores del proyecto. Además, el espectáculo contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, que interpretará junto a Shakira Dai Dai, la canción oficial del Mundial, además del prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel y el reconocido coro infantil PS22 Chorus.

La final más grande de la historia

El espectáculo también incluirá apariciones especiales de los personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, con la rana Gustavo y Miss Piggy como protagonistas de algunos de los momentos preparados para el público presente en Nueva Jersey y para los cientos de millones de espectadores que seguirán la final en todo el mundo.

Pese a la enorme dimensión del show, la FIFA ha optado por no alterar de forma significativa el desarrollo deportivo del encuentro. España y Argentina ya conocen que dispondrán de entre 17 y 18 minutos para regresar a los vestuarios, recibir las últimas instrucciones de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni y afrontar unos segundos 45 minutos que pueden decidir al nuevo campeón del mundo. El fútbol seguirá siendo el gran protagonista, aunque esta final también quedará para la historia por inaugurar una nueva era en los Mundiales.