Justin Bieber vuelve a los escenarios: cantará junto a Madonna, Shakira y BTS en la final del Mundial

La final del Mundial de 2026 no sólo promete coronar al mejor equipo del planeta. También será el escenario de uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos años. Justin Bieber acaba de confirmar su participación en el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, donde compartirá protagonismo con Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay en un cartel difícil de igualar. Un show de apenas 11 minutos que aspira a convertirse en el más visto de todos los tiempos y que, además, tendrá un importante objetivo solidario: recaudar fondos para mejorar el acceso a la educación de millones de niños en todo el mundo.

Si alguien pensaba que la final del Mundial sólo iba a decidir quién levanta la copa, estaba muy equivocado. La FIFA ha querido seguir la fórmula del descanso de la Super Bowl y ha preparado un espectáculo que promete eclipsar incluso los minutos previos al partido. Y el último nombre en sumarse al cartel no podía generar más expectación: Justin Bieber.

El cantante canadiense será uno de los grandes protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final de un Mundial de fútbol. Lo hará acompañado por un elenco que parece sacado de un festival imposible: Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, el prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel y el popular Coro PS22 de Nueva York. Como si fuera poco, Coldplay también participará en una actuación cuya dirección artística estará en manos de Chris Martin. La cita tendrá lugar el próximo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Para Justin Bieber supone además un regreso a uno de los focos mediáticos más importantes del planeta. El artista, que en los últimos años ha reducido considerablemente sus apariciones públicas, celebró el anuncio asegurando que formar parte de este espectáculo es «un honor», especialmente porque servirá para impulsar el acceso a la educación de niños de todo el mundo.