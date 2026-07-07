Shakira convierte el Mundial 2026 en una causa solidaria al donar 430.000 € para la educación infantil

Si hay alguien capaz de convertir un escenario en un altavoz, esa es Shakira. Pero esta vez la artista colombiana no sólo quiere que el mundo baile. También quiere que millones de niños puedan ir al colegio. Y ha decidido aprovechar el mayor escaparate deportivo del planeta para conseguirlo. La cantante se ha convertido en una de las caras visibles del FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa impulsada por la FIFA y Global Citizen que pretende recaudar 100 millones de dólares (430.000 €) para mejorar el acceso a la educación y fomentar programas de aprendizaje a través del deporte en comunidades vulnerables.

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Más allá de poner su imagen al servicio de la campaña, Shakira ha anunciado una importante donación. La cantante destinará 500.000 dólares (430.000 euros) del fondo a organizaciones que trabajan con niños en Venezuela cuya educación se ha visto gravemente afectada tras los recientes terremotos que sacudieron el país.

En el vídeo difundido por la campaña, Shakira hace un llamamiento directo a los aficionados de todo el mundo para que el Mundial deje un legado mucho más importante que los goles o los trofeos. Su objetivo es claro: que ningún niño se quede sin acceso a la educación.

John Legend también se suma

Shakira no estará sola en esta cruzada solidaria. El cantante estadounidense John Legend también ha querido prestar su voz a la campaña con otro vídeo de apoyo, reforzando una iniciativa que busca implicar tanto a gobiernos como a empresas, filántropos y millones de aficionados al fútbol.

De hecho, el lanzamiento coincide con una carta abierta firmada por antiguos jefes de Estado y líderes internacionales que invita a países como España, Francia, Alemania o Portugal a participar activamente para garantizar que «ningún niño se quede al margen».

La gran estrella del primer descanso de la historia del Mundial

Pero la presencia de Shakira en la Copa del Mundo no terminará ahí. La colombiana será una de las protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo de una final del Mundial, una novedad histórica inspirada en el formato de la Super Bowl.

La cita será el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde millones de espectadores podrán verla compartir cartel con algunos de los nombres más importantes de la música internacional en un show producido por Global Citizen y comisariado por Chris Martin, líder de Coldplay.

Entre los artistas confirmados figuran también Madonna y BTS, en un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos de la década. Basta recordar que la final del Mundial de Catar 2022 reunió a cerca de 1.500 millones de espectadores en todo el planeta.