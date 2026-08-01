Paula Echevarría publica el vídeo más duro tras la muerte de su padre: «Tengo el corazón roto»

Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La actriz se despedía este sábado de su padre, Luis Echevarría, fallecido a los 76 años, en una emotiva ceremonia celebrada en Candás. Arropada por su madre, su pareja, Miguel Torres, su hija Daniela y el resto de su familia, la protagonista de Velvet daba el último adiós a uno de los grandes pilares de su vida. Horas después, ha querido abrir su corazón con un homenaje que ha conmovido a sus seguidores.

Luis Echevarría siempre optó por mantenerse alejado de los focos. Discreto y reservado, fue uno de los apoyos más importantes de la actriz, que nunca ocultó la estrecha relación que mantenía con él. Su fallecimiento, según ha trascendido, se produjo de forma repentina. Tras pasar unos días en Marbella y regresar posteriormente a Madrid, Paula recibió una llamada de su familia alertándole de la gravedad de la situación. Sin pensarlo dos veces, puso rumbo a Asturias junto a los suyos. Su padre fallecía el pasado 30 de julio.

El último adiós celebrado en Candás dejó una imagen difícil de olvidar. Familiares, amigos y decenas de vecinos quisieron acompañar a la familia Echevarría en una despedida marcada por la emoción. La presencia de tantas personas volvió a poner de manifiesto el enorme cariño que despertaba Luis Echevarría en su localidad natal, donde siempre fue una persona muy querida.

Horas después de despedirse de su padre, Paula Echevarría regresaba a sus redes sociales para compartir uno de los vídeos más íntimos que se recuerdan. En las imágenes aparece bailando con él, ambos emocionados y disfrutando de un instante que hoy adquiere un significado muy especial. Junto al vídeo, la actriz escribió un mensaje que refleja el inmenso vacío que deja su pérdida.

«Después de ti, qué papá? Tengo el corazón roto.. intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tú papi.. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá. Te quiere ‘tu piquiñina’», escribía Paula Echevarría, provocando una inmediata oleada de mensajes de cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Una de las más emotivas fue la de Sara Carbonero, que conoce de cerca un dolor similar tras la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, hace unos meses. La periodista quiso arropar públicamente a su amiga con unas palabras cargadas de cariño: «Te abrazo muy fuerte Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho», escribió.

También Marta Sánchez quiso enviar un mensaje de consuelo a la actriz recordando su propia experiencia tras perder a su padre: «Paulita… mi niña… me has hecho llorar con tu carta… Perder un padre es de las cosas más difíciles para una mujer. Algo que crees que nunca vas a superar… pero se supera… Yo creí morir el día que me despertaron en mi cama para darme esa noticia. Sé que no hay palabras de consuelo. Pero si te sirve de algo, desde hace casi 30 años, yo siento que mi padre está cerca cada día. Él no te soltará, jamás», le dedicó la cantante.

Con este emotivo homenaje, Paula Echevarría inicia una nueva etapa marcada por la ausencia de uno de los grandes apoyos de su vida.