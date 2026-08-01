Amaia Montero rompe su silencio sobre la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh: «Yo no sé nada, no estaba ahí»

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido uno de los grandes terremotos musicales de los últimos años. Cuando, a finales del año pasado, el grupo anunció el regreso de su voz más icónica, el revuelo fue absoluto. La noticia no solo suponía recuperar una de las formaciones más exitosas del pop español, sino que llegaba con una enorme polémica bajo el brazo: Leire Martínez, que había permanecido al frente de la banda durante dos décadas, aseguró que se enteró de su salida a través de la prensa. A partir de ese momento, España quedó prácticamente dividida entre quienes celebraban el regreso de Amaia y quienes defendían el trabajo de Leire. En diciembre se anunciaron las fechas de la gira y las entradas volaron en tiempo récord. Un éxito que pocos ponían en duda.

Desde entonces, la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh ha estado rodeada de expectación. El lanzamiento de su primer tema despertó la nostalgia de toda una generación. Después llegó su actuación de Nochevieja y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el espectacular diseño de Isabel Zapardiez que lució Amaia Montero, comparado por algunos con una palomita o incluso con un edredón de Ikea. Tampoco faltaron las críticas tras los primeros conciertos de la gira. En Pamplona, algunos señalaron ciertos problemas de afinación por parte de la cantante, algo que ella misma reconoció con absoluta naturalidad. Sin embargo, concierto tras concierto, la donostiarra ha ido despejando dudas y demostrando que su voz sigue siendo uno de los grandes sellos de identidad del grupo.

Con la gira ya consolidada, hay algo que Amaia Montero ha conseguido por encima de todo: hablar sobre el escenario y dejar que sea la música la que responda a muchas de las críticas. Durante estos meses, la banda ha evitado conceder entrevistas. Solo ha hecho una y ha sido con El Diario Vasco. Las primeras palabras de la vocalista dejan claro que la emoción continúa intacta: «Me lancé a la piscina sin expectativas, solo para disfrutar. Y está siendo maravilloso. Han sido meses de trabajo muy duro, con obstáculos, pero los hemos superado de una manera mágica. Conservamos lo mejor del principio, las risas y la complicidad de cuando teníamos 20 años, pero con la tranquilidad de estar ya en torno a los 50. Y aunque quede cursi puedo decir que me emociona lo bien que seguimos congeniando», desvelaba.

Una complicidad que también confirma Haritz Garde al recordar aquellos primeros ensayos: «Todo ha fluido de una forma muy natural. El primer día que nos juntamos en el local y volvió a cantar Amaia fue maravilloso, como si hubiésemos estado ensayando la víspera». Entre risas, el grupo transmite la sensación de haber recuperado aquella química que les unió cuando apenas eran unos veinteañeros en San Sebastián. Para Amaia, además, este regreso ha supuesto mucho más que volver a los escenarios: «Llevaba tiempo fuera del circuito, estuve muy enferma y lo pasé muy mal, pero me fui curando. Quería volver al mundo, pero desde lo que considero ‘mi casa’, y mis compañeros del grupo son mi casa. Ha sido mi mejor cura, una terapia para todos», reconoce.

Pero había una pregunta que resultaba inevitable. La Oreja de Van Gogh también ha querido pronunciarse sobre la salida de Leire Martínez, el episodio que marcó un antes y un después en la historia de la banda. Xabi San Martín quiso zanjar las especulaciones: «Aunque a algunos les resulte difícil de creer, todo fue más aburrido y natural de lo que se ha fabulado por ahí… Nuestra separación de Leire es independiente del regreso de Amaia», afirma. Una versión que la propia Amaia respalda, aunque dejando claro que nunca participó en aquella decisión: «Yo no sé de la separación porque no estaba ahí, no tiene nada que ver conmigo, pero me preocupaba que estaba trascendiendo solo una versión. Se decían barbaridades sobre ellos y yo, que les conozco desde hace más de 30 años, sé que no son como se les estaba caricaturizando. Quería animarles», explica.

Por su parte, Álvaro Fuentes también ha desvelado, entre risas, hasta qué punto llegaron a darle vueltas al futuro del grupo antes de reencontrarse con Amaia Montero: «Cuando Leire salió del grupo, nos quedamos dando muchas vueltas sobre el futuro. Hasta pensamos en broma hacer un holograma de una cantante. La única opción viable, y más natural, era Amaia», recuerda.

La gira continúa sumando llenos y el grupo intenta mirar hacia adelante. Sin embargo, por mucho que La Oreja de Van Gogh insista en que una historia no tuvo relación con la otra, la salida de Leire Martínez sigue siendo el capítulo que más interés despierta entre los seguidores de la banda. Y, por primera vez desde su regreso, Amaia Montero también ha querido dejar clara cuál fue, y cuál sigue siendo, su posición.