El mensaje de La Oreja de Van Gogh sobre Amaia Montero que descoloca a sus fans: «Cabezota como ella sola»

La Oreja de Van Gogh sigue disfrutando (o padeciendo) la resaca del estreno de su nueva canción, la primera con Amaia Montero, en el especial La casa de la música, en la Nochevieja de La 1. El grupo donostiarra publicó Todos Estamos Bailando la Misma Canción, un tema que recuerda mucho a sus grandes éxitos (aunque con ligeros retoques) y que ha sido muy bien recibido gracias a que ya tiene un millón de reproducciones en menos de una semana, pero no se han librado de las críticas. El vestuario de Amaia fue de lo más comentado, ya que lucía un abrigo gigante que le servía como vestido, lo que dio para muchos memes en las redes sociales.

Aunque su actuación fue en un lugar espectacular de San Sebastián (su ciudad), con la playa de la Concha de fondo, el que se tratase de un playback no gustó a muchos. La explicación a esa maniobra es que esa actuación está siendo utilizada como videoclip oficial de esta nueva canción, por lo que decidieron que el sonido fuese perfecto y evitar cualquier fallo de directo. A eso hay que añadirle las acusaciones de plagio que han aparecido en redes sociales. Ante la oleada de mofas y ataques, que se han centrado en Amaia en especial, sus compañeros han lanzado un comunicado sobre su compañera, aunque no se sabe si la deja en buen lugar.

«Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero», así comienza el texto que acompaña a una foto en la que aparece la propia Amaia luciendo el polémico look de Nochevieja.

«Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas», continúan diciendo sobre Montero, dejando claro que esta publicación es en su defensa.

«Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida», así dejan claro el amor que sienten por ella, especialmente tras su sonado regreso al grupo.

Tirando de ironía, los componentes de La Oreja de Van Gogh también destacan algunas cosas malas de su vocalista: «Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene, sin embargo, un corazón gigante y de gominola».

Para dejar claro que todo sigue igual y que su regreso era muy esperado, los miembros del grupo lanzan la siguiente frase sobre su vuelta: «Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo».

Para rematar, lanzan una declaración de intenciones para que nadie dude que siguen muy unidos, pese a que hace 18 años que separaron sus caminos: «Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias».

La reacción de Amaia Montero al comunicado

Idoia, hermana de la cantante, ha sido una de las primeras en reaccionar en los comentarios, lanzando unos corazones, pero la propia artista ha dejado una respuesta llena de amor a sus compañeros, que han demostrado que están a su lado, también ante las críticas.

«Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar», decía la cantante. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar, aunque no sepamos muy bien hacia dónde», decía.

«No soy fácil, lo sé, pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie», reconoce sobre su forma de ser.

Para rematar, Amaia también les dedica unas palabras llenas de amor y cariño: «Gracias por el amor y por ese ‘contigo’ que lo hace todo único. Yo también os quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar)».