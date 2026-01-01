Letra de ‘Todos bailamos la misma canción’, nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero
En el especial 'La Casa de la Música'
La Oreja de Van Gogh ha despedido el año 2025 de la mejor manera, estrenando nueva canción para alegría de sus fans, que llevan más de año de incertidumbre tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo. Tras anunciar el regreso de Amaia Montero y una enorme gira por toda España, faltaba poder escuchar una nueva canción. Todos estamos bailando la misma canción es su regreso. Aquí tienes la letra completa.
Se trata de una canción con sonido 100 % La Oreja de Van Gogh, con melodía pegadiza, síntes electrónicos y una letra llena de significado. Este espectáculo se ha producido en un especial de La 1 titulado La Casa de la Música, que prometía mucho más de lo que ha sido en realidad.
Se trata de la primera canción de Amaia Montero con el grupo después de 18 años, ya que dejó su puesto como vocalista para comenzar su carrera en solitario. Ahora, tras la salida de Leire Martínez y años de retirada por problemas personales, vuelve a lo grande.
Letra completa de ‘Todos estamos bailando la misma canción’:
Yo que estudié cada estrella fugaz
Celestial precisión, algoritmo genial
Reconozco que algo no me encaja
Que aquí hay algo más
Tiempo y espacio y todo lo que ve
Son las sombras quizá que proyecta el Edén
Allí donde muere el orgullo
Hoy nace la fe
Yo creo en Dios
A mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos
Polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Hoy estamos aquí y mañana ya no
En la noche infinita
Un destello de sol
Estar vivos es un misterio de ciencia ficción
El ritmo del mar y mi respiración
Los latidos de tu corazón
Todos estamos bailando la misma canción
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Y si ahora empezamos
Un viaje interestelar
Descifrando el origen del Big Bang
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Y al despertar
Desde La Tierra
Todas mis dudas y certezas
Caen sobre la humanidad
Si me dijeras que sí
Al despertar junto a ti
Cuando te escucho reír
Olvido lo que aprendí