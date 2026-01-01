Letra de ‘Todos bailamos la misma canción’, nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ha despedido el año 2025 de la mejor manera, estrenando nueva canción para alegría de sus fans, que llevan más de año de incertidumbre tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo. Tras anunciar el regreso de Amaia Montero y una enorme gira por toda España, faltaba poder escuchar una nueva canción. Todos estamos bailando la misma canción es su regreso. Aquí tienes la letra completa.

Se trata de una canción con sonido 100 % La Oreja de Van Gogh, con melodía pegadiza, síntes electrónicos y una letra llena de significado. Este espectáculo se ha producido en un especial de La 1 titulado La Casa de la Música, que prometía mucho más de lo que ha sido en realidad.

Se trata de la primera canción de Amaia Montero con el grupo después de 18 años, ya que dejó su puesto como vocalista para comenzar su carrera en solitario. Ahora, tras la salida de Leire Martínez y años de retirada por problemas personales, vuelve a lo grande.

Letra completa de ‘Todos estamos bailando la misma canción’:

Yo que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ve

Son las sombras quizá que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

Yo creo en Dios

A mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos

Polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita

Un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Y si ahora empezamos

Un viaje interestelar

Descifrando el origen del Big Bang

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Y al despertar

Desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas

Caen sobre la humanidad

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí