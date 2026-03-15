Chapuza electoral del Barcelona: Ter Stegen se marcha sin votar porque su nombre no estaba en el censo

Chapuza electoral la que se ha producido en las elecciones del Barcelona en la mañana de este domingo con Ter Stegen como protagonista damnificado. El portero alemán acudió al Camp Nou para ejercer su derecho a voto y tuvo que marcharse con la cara partida sin poder realizarlo porque su nombre no aparecía en el censo electoral.

Ter Stegen no gana para disgustos en el Barcelona. Su temporada va de mal en peor. Comenzó en el primer equipo culé, perdió el puesto en el equipo con Joan García por delante de él y en el mercado de invierno logró su cesión al Girona. Pero en el club de Montilivi se lesionó hasta final de temporada. Se ha quedado sin poder ir al Mundial con su selección mientras se recupera de otro golpe anínimo.

Hay que recordar que Ter Stegen sigue siendo jugador del Barcelona y uno de los capitanes. El portero alemán acudió en la mañana de este domingo para ejercer su derecho a voto. Pero no pudo hacerlo. No votó ni a Laporta ni a Font. No lo dejaron. Una situación que dejó a todos los presentes atónitos y sin explicarse lo que estaba sucediendo.

Chapuza electoral con Ter Stegen

Y no se le dejó votar a Ter Stegen en la sede electoral del Camp Nou porque su nombre no aparecía en el censo electoral actualizado. Un aspecto surrealista y una chapuza que dejó al portero alemán sin votar. Se marchó del estadio culé con la cara partida y sin poder ejercer ese derecho que todos los socios azulgranas tienen en este domingo 15 de marzo. Lo que sí podrá hacer el portero alemán es acudir al Barcelona-Sevilla de Liga.