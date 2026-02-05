Ter Stegen se rompe por su lesión en redes sociales: «Está siendo especialmente duro»

Ter Stegen está roto. El portero sufrió una nueva lesión en el isquiotibial izquierdo con el Girona. Una nueva baja para uno de los jugadores más castigados en ese sentido. Después de una salida silenciosa del FC Barcelona, el alemán decidió romper su silencio para emitir una carta donde se sincera sobre cómo está viviendo estos días. Un mensaje que refleja la tremenda tristeza de cara a las aspiraciones que tenía de estar en el Mundial de este verano.

Decidió salir del Barça al ver que estaba detrás de un Joan García que le había quitado el sitio. Apenas jugó un partido de Copa en lo que llevaba de temporada después de haber pasado por quirófano debido a los problemas de espalda que arrastraba desde hace tiempo. De nuevo, la cirugía volverá a pasar por su cuerpo, algo que no esperaba y que ha provocado que explique que está totalmente roto: «La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros», arrancó.

Firmó por el Girona en busca de oportunidades. Se asentó en la titularidad nada más llegar ante el Oviedo, pero los dolores que sintió durante el partido no tardaron en llegar para su mala fortuna. «Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación», continuó.

Apenas acababa de iniciar un nuevo proyecto, y se espera que Ter Stegen no pueda volver a jugar hasta mínimo dos meses: «Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí. El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común»

«Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía», concluyó. Este nuevo contratiempo pone en entredicho su participación en el torneo de selecciones que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, que supone una gran oportunidad en su carrera después de años como suplente de Manuel Neuer.