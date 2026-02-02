La mala suerte se ha cebado con Marc André Ter Stegen. El portero alemán sufrió una lesión muscular en el partido del pasado sábado entre el Oviedo y el Girona (1-0) y podría estar hasta dos meses de baja. El cancerbero salió del Barcelona en calidad de cedido para ser titular en el equipo catalán y ganarse la confianza de Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, de cara al Mundial, pero este varapalo quizá haya agotado sus opciones.

El alemán ha sido titular en los dos últimos partidos de Liga desde que llegó al Girona, aunque los de Míchel no han sido capaces de ganar ninguno de ellos. Ni en Getafe ni en Oviedo. Ter Stegen ahora se ha lesionado muscularmente y si su recuperación se alarga a dos meses llegaría justísimo al final de temporada, tiempo bastante ajustado para demostrar que debe ser convocado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por unas cosas u otras, Ter Stegen nunca ha llegado a afianzarse en Alemania, pues siempre ha estado a la sombra de Manuel Neuer y cuando no las lesiones le han impedido hacerse con la portería en grandes citas. Según Jijantes, la zona lesionada es la del isquiotibial con posible afectación al tendón, lo que obligaría al germano a ser operado rápidamente y, por tanto, a frenar en seco.