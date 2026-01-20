Oficial: Ter Stegen se marcha cedido al Girona

El FC Barcelona ha hecho oficial la cesión de Marc-André Ter Stegen al Girona hasta final de temporada. El portero no tenía minutos con Hansi Flick y ha decidido aceptar la oferta de Míchel para sumar partidos y apurar sus opciones de entrar en la lista definitiva de Alemania para el Mundial de este verano. Una solución después de unos largos meses de tira y afloja entre el futbolista y el club azulgrana.

El detonante llegó después de que el guardameta no jugase el partido de Copa ante el Racing de Santander, donde perdió la titularidad ante Joan García. A raíz de dicha decisión, Ter Stegen vio que no iba a tener ninguna opción de jugar salvo que el propio Joan se lesionase. Es porque dio luz verde a la oferta que llegó hace unas semanas en Montilivi para tener esa titularidad que no siente desde hace meses en el Barcelona.

Lo último en cerrarse fue cómo iba a ser el reparto de la ficha, donde será el Barcelona quien asumirá gran parte de ella para que el Girona pudiera cuadrarle y sumar un portero de élite. Por otra parte, Joan Laporta se quita de encima un jugador con el que ha tenido problemas desde el pasado verano a raíz de que decidiera operarse cuando le estaban buscando una salida en el mercado. Una vez recuperado, tan solo jugó los dieciseisavos de Copa ante el Guadalajara. Ahora, Ter Stegen se vestirá otra camiseta dejando atrás la capitanía y casi doce años en el conjunto culé.

El comunicado del Barcelona sobre Ter Stegen

«El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Girona FC para la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2026.

423 partidos y 20 títulos

Ter Stegen ha defendido la portería azulgrana durante 11 temporadas y media. Llegó al FC Barcelona el 19 de mayo de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach, con 22 años. En su primer año logró el triplete, bajo las órdenes de Luis Enrique. Luego ganaría muchos más títulos. En total, hasta 20: son 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 1 Liga de Campeones, 5 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubs.

El segundo portero con más partidos

423 partidos han dado para mucho, que hubieran sido más si no hubiera sido por la grave lesión que sufrió en la rodilla el 22 de septiembre de 2024. Para títulos colectivos, pero también para títulos y marcas individuales que se han colado en los libros de historia del Barça. Es el segundo portero con más partidos de la historia blaugrana. Sólo ha sido superado por otra leyenda como Víctor Valdés, que detuvo su cuenta en 534.»