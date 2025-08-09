Así se firmó la paz entre Ter Stegen y Laporta después de que el portero cediera a la presión del Barça

Ter Stegen ha sufrido muchas presiones del FC Barcelona para que compartiese su informe médico a la Liga. Después de que abrirle un expediente sancionador y le quitasen la capitanía, el portero terminó por ceder, ofreciendo su ayuda en un comunicado para bajar el hacha de guerra y sentarse a negociar. Un punto del culebrón en el que se ha destapado cómo se firmó la paz con Joan Laporta.

El presidente culé fue uno de los que estaba más cabreado con el guardameta. A falta de pocos días para que el Barça arranque la Liga, la preocupación de no tener a Joan García inscrito hacía que la relación entre ambas partes estuviese completamente rota. Fue entonces que, cuando el germano dio luz verde, no tardó en cerrarlo todo lo más rápido posible.

Una conversación con Laporta para poner las cartas sobre la mesa

Concretamente, llegó a tal punto que no esperó a que hubiese una reunión en las instalaciones del club, presentándose en la casa de Ter Stegen para hablar frente a frente. En la conversación hablaron de toda la tensión que se ha vivido en estos últimos días y de lo que les motivaron a llegar hasta el punto de que la olla estaba a máxima presión.

Es decir, mientras el alemán explicaba todo lo que había argumentado en su comunicado, Laporta le aseguraba que no se trataba de algo personal con él, sino que era una fórmula que aplicó en veranos pasados usando el ‘fair-play’ para poder inscribir a los nuevos futbolistas. Una conversación que sirvió para relajar el ambiente y, según Mundo Deportivo, fue clave para que el Barça levantase el castigo a Ter Stegen.

Una vez aclarado el conflicto, Laporta dio la orden al club de publicar un comunicado para informar a la afición que, como consecuencia de que accediera a compartir su parte de lesión, Ter Stegen volvería a ser capitán del equipo.

«El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica. Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato».

Ter Stegen acelera el drama de las inscripciones

Con la ficha de Ter Stegen y la marcha de Íñigo Martínez a Arabia Saudí, el FC Barcelona trabaja a máxima velocidad para poder abrirse camino en el problemón que lleva arrastrando estas semanas con las nuevas inscripciones. La prioridad es que Joan García llegue al debut liguero el próximo sábado ante el Mallorca.

Laporta no tardó en enviar el parte a la Liga para poder activar la normativa de usar parte del salario del alemán, consciente de que cada día es oro para que no se produzca otro escándalo deportivo que dé problemas al conjunto de Hansi Flick. Una paz momentánea que calma las aguas después de tiempos de fuertes tormentas en Barcelona.