Así han quedado los partidos de la jornada 2 de la Copa África: clasificación y horarios de la jornada 3

La Copa África llega a una de sus primeras fechas más importantes del torneo, ya que este lunes 29 de diciembre arrancará la jornada 3 de la fase de grupos. En estos tres días conoceremos a todos los equipos que se clasificarán para la ronda eliminatoria, por lo que nadie querrá fallar para no volverse a casa antes de tiempo y poder permanecer en Marruecos unos días más compitiendo por el título.

Resultados de la jornada 2 de la Copa África

La segunda jornada de la Copa África ha tenido partidos apasionantes con algún que otro resultado inesperado. Por ejemplo, Egipto no falló ante Sudáfrica, pero lo cierto es que Marruecos, la anfitriona y gran favorita a llevarse el torneo, no pasó del empate frente a Malí, aunque se acerca a la siguiente ronda de esta competición. Nigeria sumó tres puntos y Senegal, pese al gol de Sadio Mané, no pudo con República Democrática del Congo.

Grupo A

Zambia 0–0 Comoras.

Marruecos 1–1 Malí.

Grupo B

Angola 1–1 Zimbabue.

Egipto 1–0 Sudáfrica.

Grupo C

Uganda 1–1 Tanzania.

Nigeria 3–2 Túnez.

Grupo D

Benín 1–0 Botsuana.

Senegal 1–1 RD Congo.

Grupo E

Argelia 1–0 Burkina Faso.

Guinea Ecuatorial 0–1 Sudán.

Grupo F

Gabón 2–3 Mozambique.

Costa de Marfil 1–1 Camerún.

Así está la clasificación de los grupos de la Copa África

Sólo queda un partido de la fase de grupos de la Copa África y, salvo algún cuadro en el que ya hay alguna selección clasificada, la emoción será máxima, ya que todo estará en juego en la última jornada. Es por ello que habrá que estar atentos a todo lo que suceda en Marruecos en estos últimos días del año porque puede suceder de todo en estos encuentros que, sin duda, serán frenéticos.

Grupo A

Marruecos – 4 puntos. Malí – 2 puntos. Zambia – 2 puntos. Comoras – 1 punto.

Grupo B

Egipto – 6 puntos. Sudáfrica – 3 puntos. Angola – 1 punto. Zimbabue – 1 punto.

Grupo C

Nigeria – 6 puntos. Túnez – 3 puntos. Tanzania – 1 punto. Uganda – 1 punto.

Grupo D

Senegal – 4 puntos. RD Congo – 4 puntos. Benín – 3 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 6 puntos. Burkina Faso – 3 puntos. Sudán – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 4 puntos. Camerún – 4 puntos. Mozambique – 3 puntos. Gabón – 0 puntos.

Horario y canal de televisión para ver la jornada 3 de la Copa África

Como ya hemos mencionado, prácticamente todas las selecciones tienen todavía opciones de avanzar a la fase eliminatoria de la Copa África y en esta jornada 3 del torneo se les presenta su última oportunidad. Como suele ser habitual, cada grupo jugará en un horario unificado para que no se produzcan resultados extraños que pudieran alterar el devenir del cuadro en cuestión.

Grupo A

Zambia – Marruecos. Lunes 29 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Comoras – Malí. Lunes 29 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Grupo B

Zimbaue – Sudáfrica. Lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Angola – Egipto. Lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Grupo C

Uganda – Nigeria. Martes 30 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Tanzania – Túnez. Martes 30 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Grupo D

Botsuana – RD Congo. Martes 30 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Benín – Senegal. Martes 30 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Grupo E

Guinea Ecuatorial – Argelia. Miércoles 31 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Sudán – Burkina Faso. Miércoles 31 de diciembre a las 17:00 horas. Movistar+.

Grupo F

Gabón – Costa de Marfil. Miércoles 31 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Mozambique – Camerún. Miércoles 31 de diciembre a las 20:00 horas. Movistar+.

Así quedó la jornada 1 de la Copa África

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F