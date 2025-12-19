Cuándo empieza la Copa África, dónde se juega y cuándo es la final

La Copa África está a la vuelta de la esquina y será la encargada de cerrar el 2025 y abrir un nuevo año futbolístico. Una competición donde 24 selecciones del continente africano lucharán por quedarse con el título final y en la que Egipto, con siete, encabeza la tabla de ganadores, seguido por Camerún, con 5; el vigente campeón Costa de Marfil con tres; y Ghana y Nigeria con dos antorchas en su casillero. Descubre más detalles acerca del torneo.

ℰ𝓁 𝓂𝒶𝓎ℴ𝓇 ℯ𝓈𝓅ℯ𝒸𝓉𝒶́𝒸𝓊𝓁ℴ 𝒹ℯ 𝒜́𝒻𝓇𝒾𝒸𝒶 😜 ¿Estáis preparados? La Copa África llega a #LaCasaDelFútbol en @MovistarPlus. 🗓️ Del 21 de diciembre al 18 de enero. pic.twitter.com/arzfJ7fG3j — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 18, 2025

En qué país y cuándo se juega la Copa África

La Copa África 2025 se disputará en Marruecos del próximo 21 de diciembre, que arrancará la fase de grupos de la competición, y finalizará el próximo 18 de enero con la gran final, que definirá el equipo que se lleve el título. A continuación os detallaremos todos los grupos del torneo.

Grupo A

Comoras

Mali

Marruecos

Zambia

Grupo B

Angola

Egipto

Sudáfrica

Zimbaue

Grupo C

Nigeria

Tanzania

Túnez

Uganda

Grupo D

Benín

Botsuana

RD Congo

Senegal

Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

Grupo F

Camerún

Gabón

Costa de Marfil

Mozambique

Preparados para La Copa África. ✍️ Si pudieras fichar a uno… ¿Quién? #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7f9iPxfr08 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 19, 2025

Todas las fechas claves de la Copa África

Tal y como hemos destacado líneas atrás, la competición africana arrancará el próximo 21 de diciembre y finalizará el 18 de enero. Por un lado, la fase de grupos se iniciará este próximo 21 de diciembre del 2025 y finalizará el día de nochevieja, es decir, el 31 de diciembre. Los equipos clasificados para las eliminatorias jugarán sus respectivos partidos de octavos de final del 3 al 6 de enero, mientras que los cuartos de final se disputarán del viernes 9 al sábado 10 de enero. Las semifinales, por su parte, tendrán su turno a lo largo del miércoles 14 de enero y el tercer y cuarto puesto entre los dos equipos que se hayan quedado a las puertas de la gran final se jugará el sábado 17 de enero. Por último, el duelo por el título se disputará el domingo 18 de enero, donde se definirá al nuevo campeón de la edición del 2025.

Fase de grupos: del 21 al 31 de diciembre

Octavos de final: del sábado 3 al martes 6 de enero

Cuartos de final: del viernes 9 de enero al sábado 10 de enero

Semifinales: miércoles 14 de enero

Tercer y cuarto puesto: sábado 17 de enero

Gran final: domingo 18 de enero

Horario y dónde ver por TV y online la Copa África 2025

La Copa África 2025 se podrá disfrutar al completo a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles, que nos permitirán no perdernos ningún tipo de detalle de la competición futbolística. Por otro lado, también cabe destacar que en la web de OkDiario os resaltaremos todo lo que ocurra en el torneo y lo más destacado. ¿Será capaz Costa de Marfil de defender el trono o habrá otro ganador?.