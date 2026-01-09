El exceso de burocracia ha provocado que el 63% de los empresarios haya rechazado en alguna ocasión contratar inmigrantes, lo que ha contribuido que la tasa de paro en este colectivo supere el 18% frente a algo más del 11% de la tasa general en España. El 75% de los empleadores reconoce que el exceso de burocracia dificulta «algo» o «mucho» la contratación de inmigrantes, según una encuesta de Foro Regulación Inteligente (FRI).

«En la pregunta que indaga si empresarios y autónomos han tenido que

rechazar contrataciones por problemas de permisos o trámites, un 63% reconoce haberlo hecho esto al menos en alguna ocasión. Este dato ilustra el impacto directo de la burocracia en la eficiencia del mercado laboral», señala el informe.

La brecha que existe entre el paro que afecta a los inmigrantes y el conjunto de la sociedad española no se debe a que los empresarios tengan reparos en contratar a estos trabajadores. De hecho, un 87% de los empresarios y autónomos hace una valoración «positiva» o «muy positiva» del trabajo que desempeñan los inmigrantes, según la encuesta.

Sin embargo, el 33% de los empleadores considera que contratar a trabajadores nacidos en el extranjero es «muy difícil» o «difícil». Al preguntar por las principales dificultades, destacan la «falta de perfiles» (23%), el «idioma» (22%), la «burocracia» (20%), la «validación de títulos» (19%) y el «temor a sanciones» (16%).

«Estos resultados confirman que, a menudo, el problema no radica tanto en la voluntad de contratar como en la complejidad del proceso, que desincentiva la formalización de algunos empleos o retrasa la incorporación de trabajadores cualificados», apunta el informe.

Preguntados por mejoras que reviertan la situación, un 25% de los empleadores pide facilitar la «homologación de títulos», mientras que un 22% aboga por simplificar los trámites de extranjería y de contratación y otro 22% de los encuestados pide incentivos fiscales.

La primera consecuencia de estos datos es la citada de la tasa de paro, que en el caso de los inmigrantes supera el 18% frente al 11% de la población autóctona. Según el FRI esto implica que hay una brecha de producción equivalente a 5.100 millones de euros en salarios.

Además, desde el año 2023, la tasa de actividad de los españoles (80,2%) se sitúa por vez primera por encima de la de los extranjeros, que de hecho se viene reduciendo y ha pasado de superar el 84% a situarse en el 79%, el peor registro en veinte años.

¿Qué opinan los inmigrantes?

De acuerdo con el sondeo, el 57,2% de los extranjeros ve «difícil» o «muy difícil» encontrar un empleo. Los factores que explican este pronunciamiento son en un 21,6% de los casos la «falta de papeles»; el 20,4% la «desconfianza»; el 20,2% la ausencia de «redes personales»; el 19,8% el «idioma»; y el 18% la «burocracia».

En cuanto al trato recibido en las empresas, un 83,8% cree que es justo «siempre» o «casi siempre», mientras que un 57,4% dice no haber experimentado ninguna circunstancia de discriminación en el trabajo, frente al 33,6% que la ha vivido «alguna vez» y el 9% que lidia con ella «con frecuencia».