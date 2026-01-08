La fecha de la final de la Copa del Rey depende de la trayectoria europea del Betis

La fecha de la final de la Copa del Rey sigue siendo duda cuando quedan cuatro meses para que supuestamente se dispute. La fecha original era el 25 de abril, pero es muy posible que se cambie por ser la Feria de Sevilla, además de coincidir con otros grandes eventos deportivos como el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. Lo que ahora traslada la Federación es que la fecha dependerá de lo que haga el Betis en Europa.

Esto es así porque como el Betis juega en el Estadio de La Cartuja, no se sabe la disponibilidad que tendrá este campo, que es donde se disputará -un año más- la final de la Copa del Rey. Así, en función de lo que haga el equipo verdiblanco en Europa League, la Federación irá jugando con la fecha.

Si nos atenemos a la fecha original de la final de Copa -25 de abril-, las opciones más cercanas son el 30 de abril, que corresponde a semifinales de Europa League (ida) o el 16 de abril (vuelta de cuartos de esa competición). Eso supone que si el Betis llega a esas rondas en la competición europea, La Cartuja no estaría disponible. Si no llega, esas fechas estarían libre para poder poner ahí la final.

Así, la competición está en octavos y todavía la fecha de la final no se sabe porque la original, 25 de abril, coincide con la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de Moto GP en Jerez de la Frontera. El dispositivo de seguridad que habría que hacer aconseja cambiar la fecha, por lo que hay que buscar una nueva que está pendiente de lo que haga el Betis en competición europea. Un Betis, que además, sigue vivo en la Copa, por lo que podría llegar a la final de este torneo, que se disputa en el mismo estadio en el que juega habitualmente.