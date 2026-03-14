Milei en Madrid: califica a Sánchez de «impresentable» y líder «de la basura inmunda del socialismo»

«Impresentable» y líder «de la basura inmunda del socialismo». Son los calificativos que el presidente de Argentina, Javier Milei, le ha dedicado a Pedro Sánchez y a la izquierda. Lo ha dicho en Madrid, durante un acto público en el que, además, ha reivindicado «los valores judeo-cristianos» como el gran soporte sobre el que históricamente se han asentado Occidente y sus democracias.

Tras abrir su intervención con su ya clásico «¡Viva la libertad, carajo!», el presidente argentino ha animado a los españoles a no dejarse «psicopatear por los zurdos».

Las críticas de Milei no se han circunscrito sólo al presidente español sino también al resto de países europeos gobernados por la izquierda. Les ha acusado de ser un lastre para el desarrollo socioeconómico de Europa. Todo ello escasas semanas después de que el Gobierno argentino ratificara el acuerdo UE-Mercosur que beneficia la entrada de productos iberoamericanos en España y el resto del mercado europeo, lo que en el caso español ha sido denunciado por las organizaciones agropecuarias al considerarlo lesivo para los intereses del sector primario de España.

El presidente de Argentina ha culpado al socialismo de «todos los problemas» que provocan sus «montañas regulatorias tremendas».

En este acto celebrado en Madrid, los asistentes han secundado las proclamas de Milei no enfervorecidos aplausos y gritos contra Pedro Sánchez.

Durante su intervención, el presidente argentino se ha referido a los socialistas como «zurdos roñosos» y ha defendido «nuestros valores», los de Occidente, «que les guste o no son los judeo-cristianos».

«Si todos cumpliéramos con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar», ha dicho Milei en otro momento de su discurso en Madrid.

Reunión con Abascal

Antes de su intervención en el acto público en el que ha cargado contra Sánchez y el socialismo, Javier Milei se ha reunido en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal, un encuentro en el que el mandatario argentino ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

«El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid», ha indicado su gabinete en la red social X a través de una publicación acompañada con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.