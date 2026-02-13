El presidente de Argentina, Javier Milei, ha conseguido aprobar en la Cámara de Senadores de la Nación la nueva reforma laboral del país. Esta ley, conocida como de Modernización Laboral, «incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente, incluyendo disposiciones vinculadas a contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de obligaciones indemnizatorias». Entre otras cuestiones, se modifica la realización de horas extras y se crea un banco de horas, además de un modelo de mochila austriaca en las indemnizaciones.

En el caso de las horas de trabajo, la reforma laboral de Milei contempla que la jornada laboral se puede extender hasta 12 horas. Eso sí, a través de horas extras pagadas aparte del sueldo o de intercambiarlas por tiempo de trabajo de otro día.

Además, entre jornada y jornada deberá haber al menos 12 horas de descanso. No obstante, en la práctica, los empleados podrán dedicar más tiempo a la semana a su labor, siempre y cuando se cumpla con los tiempos de descanso.

Los descansos establecidos no sólo contemplan las 12 horas mínimas entre jornadas, sino también un «descanso semanal de 35 horas». Es decir, habrá, como mínimo, 83 horas de descanso aseguradas semanales, por lo que el tiempo de trabajo máximo ha aumentado hasta las 85 horas.

Con todo, «el empleador y el trabajador» pueden «acordar voluntariamente» el «régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo», y este «deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites», según la modificación del artículo 197 bis.

La reforma laboral de Milei

Por otro lado, la reforma laboral de Milei crea el Fondo de Asistencia Laboral, que servirá de hucha común para las empresas y que se irá llenando con aportaciones mensuales. Las empresas más grandes aportarán el 1% y las pymes el 2,5% sobre la base que se usa para calcular la contribución de la Seguridad Social.

Es decir, Argentina tendrá ahora un sistema similar al de la mochila austriaca a la hora de pagar las indemnizaciones, algo que puede amortiguar el impacto de los despidos en las empresas. No obstante, esta hucha no servirá para pagar toda la indemnización, pero sí buena parte de ella.

Con todo, la ley también ha modificado el método de cálculo del finiquito tras los despidos, haciendo que ya no se tengan en cuenta las vacaciones, los bonus y otro tipo de conceptos que sí se utilizan hasta el momento para calcular la indemnización. Por tanto, la reforma laboral de Milei ha abaratado un poco el despido.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es la limitación de las huelgas. La nueva normativa impone que los servicios esenciales deben mantener, al menos, un 75% de su actividad, aunque este tipo de servicios son bastante numerosos.

Además, los momentos para llevar a cabo las reuniones sindicales tendrán que pactarse con el empresario, y estas no podrán afectar al rendimiento de la producción. Por otro lado, el bloqueo de fábricas, el corte de accesos o la ocupación de establecimientos podrán ser motivo de despido.