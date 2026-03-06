El Ayuntamiento de Ibiza prohíbe hacer obras en la calle de mayo a septiembre para no perder plazas de aparcamiento en verano para residentes y visitantes en los meses centrales de la temporada turística, tal y como ha fijado por decreto el alcalde del PP, Rafael Trigueros.

Una decisión adoptada a fin de garantizar el bienestar acústico de ibicencos y turistas, así como reducir la problemática que comporta la ocupación de la vía pública con motivo de la ejecución de obras durante el período estival, que no sólo afecta al derecho individual al descanso, sino a la falta de plazas de aparcamiento que sufre el municipio, así como los problemas de movilidad que estas ocasionan.

Además, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en un área concreta del municipio delimitada por la avenida de Sant Jordi, la de la Paz, la de San Juan, la calle de Francesc Llaudes Pineda, el límite del término municipal y el mar, se fijan limitaciones de horario para las obras situadas a menos de 300 metros de establecimientos turísticos hoteleros.

En estos casos, los trabajos no podrán iniciarse antes de las 10:00 horas ni alargarse más allá de las 18:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados deberán finalizar antes de las 14:00 horas.

Antes de las 10:00 horas sólo se podrán realizar tareas preparatorias o trabajos interiores que no generen molestias en el exterior.

Además, durante este período quedan expresamente prohibidos los trabajos que comporten un elevado nivel de ruido, tales como excavaciones, labores de cementación, el levantamiento de estructuras o el uso de maquinaria de alta afectación sonora como martillos neumáticos o sierras radiales.

El decreto también prevé que el Ayuntamiento de Ibiza pueda ordenar la paralización de aquellas obras en ejecución que generen molestias significativas, siempre previa verificación de los servicios técnicos municipales y después de la correspondiente denuncia por escrito.

El decreto también contempla la posibilidad de que promotores o propietarios decidan voluntariamente paralizar totalmente las obras hasta el 30 de septiembre de 2026 para evitar molestias en la actividad turística. En estos casos, podrán comunicarlo al Ayuntamiento de Ibiza y los plazos de ejecución de los permisos quedarán suspendidos durante el período de paralización.

Del mismo modo, los promotores que aún no hayan iniciado las obras podrán optar por retrasar su inicio hasta después del 30 de septiembre de 2026, con la correspondiente suspensión de los plazos administrativos.

Por último, el decreto establece que estas limitaciones no afectarán a las obras ordenadas por el Consistorio por motivos de seguridad, aquellas que respondan a situaciones de urgencia o necesidad justificada, ni a las actuaciones promovidas por iniciativa pública.