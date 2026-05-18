La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha recalcado que ningún informe oficial atribuye fallos a Red Eléctrica (REE) en el apagón del 28 de abril 2025 pese a la situación de «indefensión» en la que se encuentra la compañía y ha asegurado que los audios filtrados «no tienen ninguna relevancia» para explicar el cero eléctrico.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el incidente, Corredor ha insistido en que estos audios, que ha afirmado que «se filtraron de forma bastante interesada y sesgada», han sido considerados no relevantes tanto por el panel de expertos europeos de Entso-E como por un juez para explicar lo que ocurrió el día del apagón.

Así, ha minimizado el valor real de estos audios y ha arremetido contra la intencionalidad de su difusión, al considerar que al extraerse de forma sesgada unas pocas conversaciones entre los miles de contactos diarios que mantienen los operadores de Red Eléctrica y las distribuidoras, «evidentemente uno puede encontrar casi cualquier cosa».

En este sentido, cuestionó también el momento elegido para difundir su contenido y cuándo fueron filtrados. «¿Por qué se filtraron el siguiente día a que se hiciera público el informe del panel de expertos, que daba la razón a la Red Eléctrica y que ratificaba punto por punto nuestro informe de hechos? Y además fueron audios que se filtraron, ya digo, de forma bastante interesada y sesgada», destacó.

Asimismo, recalcó que también se ha descartado que eventos anteriores, como el del 22 de abril, tuvieran «absolutamente nada que ver» con el blackout eléctrico 28 de abril.

Culpa a la CNMC de su «indefensión»

En cuanto a los procedimientos administrativos derivados del cero eléctrico, Corredor eludió valorar la situación de terceros implicados, detallando que hasta la fecha constan abiertos 65 expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin embargo, la presidenta de Redeia sí que ha querido destacar que en el caso del expediente «muy grave» incoado a Red Eléctrica se han presentado alegaciones, ya que se imputan «una serie de hechos indeterminados que no permiten saber exactamente cuáles son los supuestos incumplimientos o indicios»: «Nos supone y nos sitúa en una situación de indefensión», añadió.

En este sentido, defendió que no hay una culpa única de Red Eléctrica, ya que, a pesar de que la Ley del sector Eléctrico diga que el operador es el garante de la seguridad del suministro, eso «no quiere decir que actúe solo en la red», y que todos los agentes integrados en el sistema tienen obligaciones reguladas que cumplir obligatoriamente.

Corredor escurre las culpas del apagón

En la misma línea, la presidenta de la matriz de Red Eléctrica ha insistido en defender que los informes oficiales, en particular el definitivo del panel de expertos europeos publicado en marzo, han descartado que la programación por el operador del sistema «fuera el problema» que llevó al apagón, y subrayó que se habría producido incluso si se hubiera programado el ciclo combinado de San Roque que se declaró indisponible y, finalmente, no fue sustituido.

A este respecto, reiteró en que «la primera ficha del dominó» que desencadenó el cero eléctrico fue la oscilación generada en una planta fotovoltaica de Badajoz, que «provocó un cambio del escenario de operación», y, posteriormente, las desconexiones de generación fotovoltaica y de plantas de generación con los parámetros de tensión dentro del rango. «Hubo un incumplimiento de la obligación del 7.4 vigente», dijo.

De esta manera, la presidenta de Redeia estimó que «si todos los grupos obligados por el procedimiento 7.4 hubieran absorbido la reactiva a la que estaban obligados, efectivamente no se hubiera producido el apagón».

Así, aseveró que no hubo «ningún incumplimiento» por parte de Red Eléctrica, como lo han acreditado todos los informes. «Ningún informe oficial demuestra o atribuye ningún incumplimiento de la compañía», insistió.

Además, defendió que la observabilidad por parte del operador del sistema eléctrica era limitada, ya que no contaba, por ejemplo, con la misma sobre las pequeñas instalaciones de autoconsumo, que suponen unos nueve gigavatios (GW), «una potencia superior a toda la potencia nuclear española», o sobre lo que ocurre en las redes de distribución más allá de los propios centros de control de distribución, ni tampoco de las redes de evacuación de renovables.