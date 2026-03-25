Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha calificado de «elucubraciones» los audios de momentos antes del apagón del 28 de abril que señalan a su compañía como la causante del cero eléctrico que vivió España ese día. Corredor, que ha comparecido este miércoles en el Senado en la comisión de investigación por el apagón, ha insistido en que «los informes oficiales de Entso-e, la CNMC y el Gobierno dejan claro que no hubo responsabilidades por parte de Red Eléctrica». «Lo demás son elucubraciones», ha dicho Corredor cuando el senador del PP Miguel Ángel Castellón le ha preguntado por los audios.

Los citados audios dejan claro que momentos antes del apagón había tensiones en el sistema por el exceso de renovables y la falta de energía sistémica, gas y nuclear.

A las 11:47 del 28 de abril, se produce una llamada en la que REE reconoce que no se trata de un problema puntual, como ha pretendido hacer creer Red Eléctrica, sino de algo sistémico:

Operador eléctrico: En una hora ya llevamos 5 ó 6. ¿Sabéis si es por la generación?

REE: Sí, es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada.

Operador eléctrico: ¿Y sabes si va a estar así todo el día?

REE: Y no sólo el día, ¡veremos a ver este verano!

A las 11:51, la propia REE reconoce que no está logrando mitigar las oscilaciones:

Operador eléctrico: Te llamo por los picos de tensión, hemos tenido uno a las 10,40. Y otro hace 5 minutos.

REE: Sí es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar.

Operador eléctrico: Pues así nos puede disparar las plantas.

REE: A las 10:40 ha habido una grande y a las 11 otra importante…. No nos da tiempo a regular.

Estos son los audios que señalan a Red Eléctrica por el apagón, pero Corredor los ha minimizado en su segunda comparecencia en el Senado. «La gestión de la red se mide en 20 milésimas de segundo. Lo que pasara un mes antes, un día antes o un segundo antes, no sirve. Es como irse al siglo pasado», ha dicho.

Corredor ha vuelto a culpar del apagón a las empresas energéticas. «Red Eléctrica hizo lo que tenía que hacer, como han dicho los informes de los técnicos. Otros no lo hicieron, incumplieron la ley porque no estaban aportando al sistema eléctrico lo que le exige la norma», ha dicho.

En cambio, las energéticas han señalado directamente a Red Eléctrica como culpable del apagón, por no cumplir con su trabajo y garantizar la seguridad de suministro por un exceso de renovables en el momento del cero eléctrico y la escasez de energías síntonas, gas y nuclear. Por eso, el PP le ha acusado de ser la responsable del apagón por «ideología».