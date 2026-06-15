Juan Carlos Rivero revoluciona las redes durante la retransmisión del España – Cabo Verde del Mundial

Juan Carlos Rivero ha vuelto a encender las redes sociales con sus comentarios en el partido entre España y Cabo Verde, el primer encuentro de la selección española en el Mundial 2026. El narrador de Televisión Española ha sido otra vez protagonista por sus comentarios en este gran partido de fútbol que se emite en La 1.

España debuta en el Mundial y, además de DAZN, cadena que tiene los derechos televisivos de todos los encuentros del torneo, también se puede ver en España el encuentro en La 1. Lo narra Juan Carlos Rivero, que, como es habitual cada vez que comenta un partido, cientos de personas en las redes sociales han comentado la forma en la que tiene el veterano periodista de narrar el duelo.

Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados en redes sociales, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Juan Carlos Rivero es uno de los narradores españoles más veteranos en televisión, con muchos partidos ya de experiencia. El periodista deportivo ha narrado ya los principales partidos de fútbol cuyos derechos están en manos de Televisión Española. Rivero narra también los encuentros de la selección española y por eso está ahí como uno de los periodistas que están en la cobertura de TVE para este Mundial.

Mundial 2026: España – Cabo Verde

España debuta en el Mundial ante Cabo Verde en un encuentro que se juega a las 18:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias), pero que, lógicamente, no es la misma hora en Estados Unidos. El partido se juega en la ciudad de Atlanta, que tiene otra franja respecto a España. En concreto, el duelo entre España y Cabo Verde se disputará a las 12:00 hora local.

Para este encuentro, Luis de la Fuente ha elegido el siguiente once: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Gavi; Ferran Torres y Oyarzabal.