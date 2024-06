Así es Juan Carlos Rivero: la vida del comentarista de TVE, su familia, sueldo y edad

Juan Carlos Rivero está siendo uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa. El narrador de los partidos de la selección está siendo una de las estrellas del torneo por su peculiar forma de retransmitir el fútbol, que combina con algún gazapo que se ha convertido en viral. El reconocido periodista ha vuelto a un gran torneo de España después de ser apartado por la dirección de TVE tras el Mundial de Qatar 2022. Es una de las caras más conocidas de la cadena pública, que está emitiendo los 51 partidos de la competición.

Juan Carlos Rivero está dando que hablar en la Eurocopa. TVE encomendó al periodista la tarea de narrar los partidos de la selección durante el torneo y, como ha sucedido a lo largo del año en los partidos de Copa del Rey, en cada partido se ha convertido en viral por sus gazapos. El último en el partido que disputó España ante Albania para cerrar la fase de grupos llamó «Ferran Martínez» a Ferran Torres cuando anotó el único tanto del encuentro.

La carrera de Juan Carlos Rivero

Juan Carlos Rivero es una de los periodistas más conocidos de España ya fue la voz de TVE de los partidos de la selección española desde la retirada de José Ángel de la Casa el pasado 2007. Desde esa fecha y hasta el Mundial de Qatar Rivero fue el encargado de retransmitir los partidos de España, ya sea amistosos fase de clasificación o grandes eventos, como el último campeonato del mundo de 2022.

Curiosamente había sido la última cita de Juan Carlos Rivero. Tras el Mundial de Qatar, la dirección de TVE decidió prescindió el periodista en lugar de David Figueira, de la delegación de Cataluña de la cadena pública. En julio de 2022 también había sido sustituido como director y presentador de Estudio Estadio. Sólo le quedaron los partidos de la Copa del Rey retransmitidos por la cadena pública.

Tras unos meses apartado de la selección, el pasado mes de marzo se confirmó que Juan Carlos Rivero estaría al frente de los partidos de España y los más importantes de la Eurocopa. «He vuelto porque ha habido un cambio en la dirección de Deportes de Radiotelevisión Española, Rosana Romero confía en mí y me ha recuperado para el fútbol de selecciones, cosa que le agradezco muchísimo porque llevaba desde 2007, cuando se retiró José Ángel de la Casa, y estaba encantado», dijo sobre los motivos de su regreso.

Además de su regreso con España, Juan Carlos Rivero parece que también volverá a presentar Estudio Estadio en los próximos meses después de dos años sin hacerlo.

Su familia, edad y sueldo

«Nací en Madrid hace unos añitos. Contando cosas voy por la vida. De fútbol y tal. En realidad, siempre me gustó contar lo que pasa». Así se presenta en redes sociales un Juan Carlos Rivero que nació en Madrid en 1961 y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad CEU San Pablo. Tras ello, comenzó a trabajar como becario en 1984 en Radio Cadena Española (después pasó a ser Radio Nacional) y posteriormente, en 1989, entró en la redacción de deportes de Televisión Española.

Durante su carrera ha estado presente en cinco Juegos Olímpicos y tuvo el privilegio de narrar el gol que supuso la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Por lo que respecta a su vida sentimental, Juan Carlos Rivero tiene una relación con Eva Armenteros, que también es periodista, y en su día trabajó en el programa de Telemadrid, Madrid Directo.

Rivero y las críticas

Juan Carlos Rivero se ha pronunciado recientemente sobre las críticas que recibe tanto en los partidos de la Copa del Rey como en la selección española. «Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», dijo tras ser criticado tras un partido de Copa del Rey.

«El otro día, por ejemplo, vi una que decía que estaba llamando Toquero a a Guruzeta. Sí, hombre claro. Otra, que no respeté en el Metropolitano el minuto de silencio por Griffa, el socio número 5 y el hijo de Vicente Calderón. Cosa que es mentira, pero mentira gorda. Es que no me interesa porque no me aporta nada positivo. Ya te digo, hay una comunidad detrás, que si se entretiene y hace terapia… pues nada, que les vaya bien. Me parece estupendo, pero a mí no me afecta y, sobre todo, no me interesa», opinó en una entrevista concedida a Radio Marca.