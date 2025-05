Muere Manolo el del Bombo a los 76 años

El fútbol español está de luto por el fallecimiento de Manolo Cáceres Artesero, conocido en el balompié nacional como Manolo el del Bombo. El aficionado más reconocido de la selección española, ha fallecido este jueves 1 de mayo a los 76 años de edad. El último partido al que asistió para animar a España fue contra Holanda el pasado 23 de marzo en Mestalla, cuando los de Luis de la Fuente sellaron el pase a la Final Four de la Nations League.

No había partido de la selección española en el que no estuviera Manolo el del Bombo. Se convirtió en uno de los emblemas y señas de identidad de La Roja. Su pasión le llevó por medio planeta durante más de 40 años. Siempre con el mismo atuendo y acompañado por su bombo, el que ha lucido en 10 Mundiales. Desde España 82 hasta Rusia 2018. Manolo estaba presente en partidos amistosos y clasificatorios. Se perdió el Mundial de Qatar al no contar con alojamiento.

Reconocido aficionado del Valencia, regentó un bar llamado Tu Museo Deportivo en los aledaños de Mestalla que tuvo que cerrar tras los estragos de la pandemia. Inauguró su pasaporte de viajes con la selección española en 1979, cuando acudió a Chipre. Desde entonces acudió a cada cita y su popularidad de disparó durante el Mundial de España en 1982, cuando hacía autostop para ir a los partidos.

Noticia en desarrollo…