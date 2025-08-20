Locura con el restaurante de Voltereta que acaba de llegar a esta ciudad de Andalucía: parece la Toscana

Los restaurantes de Voltereta son singulares. Rompen con lo visto hasta el momento porque recrean zonas especiales a base de diseños distintos para reproducir regiones y ciudades. En este caso, el restaurante de Voltereta que acaba de llegar a Córdoba es todo un hallazgo que encantará. En especial porque recrea la Toscana, dentro de una propuesta gastronómica inmersiva.

Inspirado en una historia de amor, es el primero en incorporar una experiencia sensorial completa y en ofrecer una carta nueva y exclusiva, totalmente distinta a las anteriores. ¿Por qué es diferente? Su nombre lo dice todo: Voltereta Toscana, aunque está en Córdoba. De esta manera, podemos viajar a esta región italiana en plena Andalucía. La propuesta gastronómica del Voltereta en Córdoba es nueva y exclusiva, totalmente distinta a las anteriores cartas, no solo recoge recetas únicas, sino que forma parte integral de la narrativa. Su carta está formada por productos de calidad, pasta fresca, pizzas y recetas tradicionales reinterpretadas con el estilo de Voltereta. Un local sensorial que acompaña a los comensales a seguir la historia completa del restaurante.

Cómo es el restaurante de Voltereta de Córdoba

Todo un placer. Así lo definen algunas personas que han estado en él y lo comentan en sus redes. El concepto, que ya han podido desvelar tras su apertura porque antes es siempre un secreto, está basado en una historia de amor basada en hechos reales que marcó una vida entera.

«Hace mucho tiempo, una pareja se enamoró profundamente y decidió compartir su vida. Pero todo cambió tras un trágico accidente de tráfico que hizo que ella perdiera la memoria. Lejos de rendirse, juntos decidieron construir algo único: una casa en la Toscana. Un hogar en el que cada rincón y cada espacio estuvieran diseñados para ayudarla a recordar su historia de amor».

Partiendo de esta historia tan bonita, Voltereta Toscana es un reflejo de todo ello, donde cada estancia representa un momento clave de sus vidas, un lugar importante, un recuerdo compartido. Aunque la memoria se apague, el amor siempre encuentra la forma de quedarse.

Es por tanto un restaurante muy romántico al que ir sí o sí en pareja y rendirse un homenaje siempre juntos. Este restaurante sigue la historia de amor y aporta los recuerdos de los viajes de los protagonistas de la historia. Como es Capri, su primer viaje juntos, Roma los vio enamorarse, Nápoles les hizo bailar y en la Toscana aprendieron a detener el tiempo. Para ayudarla a recuperar lo perdido, la pareja diseñó una guía de los sentidos que recorre cada habitación. Vista, oído, olfato, gusto y tacto: cinco puertas hacia los recuerdos, cinco chispas que despiertan lo que parecía dormido.

«Ella no recordaba su rostro, pero una canción la hacía sonreír. No sabía quién era su pareja, pero al probar su pizza favorita de Nápoles, cerraba los ojos y, por un instante… volvía a casa». Con zonas diferenciadas que invitan a viajar a través de los recuerdos, esta nueva apertura es el primer restaurante del grupo en ofrecer una experiencia sensorial completa, consolidando a Voltereta como uno de los proyectos de restauración más innovadores del país. No hay duda de que tras los pasos de esta gran historia de amor, es imposible no detenerse en sus rincones y no visitar este restaurante si estás en Córdoba.

El restaurante de Voltereta y su fantástico diseño

El local también sorprende por su espectacular diseño. Entre sus espacios, destacan una terraza exterior ambientada en la infancia de sus protagonistas, y no solo ella, también hay una terraza interior inspirada en Capri que se transforma en un auténtico patio cordobés.

Hay un túnel secreto repleto de vegetación donde comer influenciando por Roma, una zona de fotomatón y un túnel final de luces que pone el broche de oro a la experiencia.

Si vas al baño, verás que también es toda una experiencia y está inspirado en los camarotes de un velero, donde viajar a Venecia, Cerdeña, Puglia o Liguria.

Grupo Voltereta

Voltereta, referente en restaurantes experienciales en España desde que abrió su primer local en Valencia en 2017, transporta a los comensales a distintos destinos. Es el caso de Bali, Manhattan, Kioto o, más recientemente, las calles de París en Sevilla. Y no es todo, puedes hacer un safari de Tanzania en Alicante o un bosque mágico de Nueva Zelanda en Zaragoza.

El nuevo espacio inspirado en la Toscana, en Córdoba, ha abierto en el número 4 de la calle Manríquez, en un palacio del siglo XVIII en pleno barrio de la Judería de la ciudad andaluza.