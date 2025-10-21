Ábalos denuncia en la Policía la quinta pintada de “putero” y “corrupto” en la puerta de su casa

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos denunciará en la Policía esta mañana del martes 21 de octubre la quinta pintada de «putero» y «corrupto» de la puerta del garaje de su casa de Valencia. Ábalos lleva meses sufriendo actos vandálicos en su domicilio. El último episodio ocurrió la semana pasada, tras su declaración en el Tribunal Supremo, en la que el juez le dejó en libertad.

El bajo de la casa de José Luis Ábalos apareció con pintadas en color rojo donde se le insultaba y, además, se hacía un juego de palabras ofensivas con la frase de Pedro Sánchez en una rueda de prensa que inició diciendo que eran las cinco y no había comido. «Son las cinco y aún no me la han comido», escribieron en la fachada de Ábalos.

El ex ministro no ha optado por quedarse quieto y ha vuelto a acudir a comisaría, una vez más, para denunciar estos hechos. De las anteriores denuncias que puso en la Policía los meses anteriores no ha obtenido respuesta.

Se desconoce, por el momento, la identidad de los autores. Tampoco se han analizado las cámaras de seguridad que hubiera por la zona y sus denuncias aún no han recaído en ningún juzgado que haya abierto una investigación.

Ábalos ha tenido que ocuparse personalmente de que se limpiaran las pintadas, pero periódicamente aparecen nuevas hostigándole en su domicilio.

Recluido en su domicilio

El ex ministro lleva meses recluido en su domicilio. Mucha prensa espera en la calle su salida al estar de actualidad y también ha habido personas que se han acercado a su puerta para increparle.

José Luis Ábalos ha tenido que mandar a personas de su confianza a hacer la compra, pasear a su perro o incluso tirar la basura para no tener que bajar a la calle.

El ex ministro comparó su situación como estar viviendo un arresto domiciliario. El juez le retiró el pasaporte como medida cautelar, por lo que tampoco puede viajar.

El ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso e investigado por el Tribunal Supremo ha denunciado también en su cuenta de X las pintadas ofensivas de su domicilio particular y ha instado a las autoridades a tomar medidas ante el clima de crispación: «Hoy soy yo, mañana serás tú», ha advertido.

José Luis Ábalos también ha expresado que estas pintadas son «las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación» y culpa a «las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de la verdadera democracia».

«Esto debería preocupar a todos porque tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas. Empieza a ser imperativo pensar detenidamente qué está pasando y que las autoridades e instituciones concernidas cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano», ha escrito.

José Luis Ábalos también ha citado en su queja que sigue funcionando el manual del propagandista nazi Joseph Goebbels, en el que una mentira repetida mil veces se convertiría en verdad.

«Un siglo después, su manual sigue siendo eficaz y se aplican las mismas fórmulas: personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo. Frente a la comunicación veraz, la propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos. Se llama autoritarismo», expone el ex ministro.