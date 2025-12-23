El consejo recomendado por un centro de psicología español para decirle a los niños la verdad sobre los Reyes Magos

Llega un momento en el que la pregunta aparece sin previo aviso. «¿Los Reyes Magos son de verdad?» Para muchas familias, ese instante puede generar nervios o incertidumbre sobre cómo responder.

No existe una edad exacta ni una frase mágica, pero sí hay una forma de hacerlo que respeta el desarrollo emocional del niño y evita conflictos innecesarios. En este artículo nos centramos en el consejo que recomiendan los psicólogos del centro de psicología español Grat para afrontar este momento con naturalidad y sin dramatismos.

Cómo decir la verdad sobre los Reyes Magos

El punto clave no es cuándo hablar, sino cómo acompañar. Desde la psicología infantil se insiste en que descubrir la verdad sobre los Reyes Magos forma parte del desarrollo normal. No es un trauma ni marca el final de la infancia, aunque muchos padres lo vivan así.

Los niños pequeños no distinguen bien entre fantasía y realidad. Para ellos, jugar a ser dinosaurios o creer que los Reyes entran por la ventana pertenece a nuestro mismo mundo. Esa capacidad imaginativa es sana y necesaria. Con el paso del tiempo, normalmente entre los 6 y los 8 años, el pensamiento se vuelve más lógico y empiezan las dudas.

El consejo principal es adaptarte al ritmo de tu hijo y no forzar la conversación. Si no pregunta, no hay prisa. Si pregunta, evita mentir de forma directa, pero tampoco des una explicación brusca. Acompaña su razonamiento. Pregúntale qué piensa, qué le hace dudar y ayúdale a llegar a sus propias conclusiones.

Los psicólogos recuerdan que se trata de una frustración asumible. No hay adultos enfadados con sus padres por haber creído en los Reyes Magos. Forma parte de aprender que algunas cosas cambian y que no todo es como parecía.

Cuando llega el momento de decirlo claramente, conviene explicar que los Reyes Magos son una tradición. Representan el cariño, el cuidado y las ganas de hacer felices a los niños. No se trata de portarse bien para recibir regalos, sino de una forma simbólica de expresar amor familiar.

Consejos prácticos para llevar la conversación

La forma en la que hablas del tema pesa más que el contenido.

Escoge un momento tranquilo, sin prisas ni enfados. Evita hacerlo en plena Navidad o justo antes de dormir.

Valida sus emociones. Si se siente triste, decepcionado o confuso, es normal. No le digas que «no pasa nada».

Evita frases como «ya eres mayor» o «era evidente». Pueden hacerle sentir tonto por haber creído.

Usa un lenguaje sencillo y adaptado a su edad. No entres en explicaciones largas ni técnicas.

Permítele seguir participando en la tradición si quiere. Saber la verdad no significa dejar de disfrutarla.

Hazle cómplice si hay hermanos pequeños. Ayuda a preparar cartas, regalos o la cabalgata desde otro rol.

Este momento también es una oportunidad para enseñar algo valioso: crecer implica entender mejor el mundo, no perder la ilusión. Si acompañas con calma y respeto, tu hijo no sentirá que le han quitado algo, sino que ha dado un paso más.

La tradición de los Reyes Magos no se rompe cuando se conoce el secreto: se transforma, y puede seguir siendo un recuerdo bonito durante muchos años.