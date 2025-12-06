La Fábrica de los Reyes Magos: ilusión y magia cerca de Madrid

El espíritu de la Navidad ya se siente en el ambiente, y a 36 kilómetros de Madrid, la Urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Monte se prepara para convertirse en el epicentro de la ilusión. El Complejo Eurofiestas, ubicado en la Calle Cuenca Nº 1000, abre sus puertas para acoger la esperada Fábrica de los Reyes Magos, un evento familiar que promete días de diversión y aventura para todas las edades durante las próximas semanas de diciembre y principios de enero.

Con una ubicación estratégica y de fácil acceso, el complejo se sitúa a través de la autovía A5, facilitando la llegada a quienes vienen de la capital y sus alrededores. Para aquellos que opten por el desplazamiento en coche, el recinto ofrece un parking gratuito.

Calendario festivo

El evento extiende su calendario de apertura a lo largo de los días más señalados de las vacaciones navideñas, asegurando múltiples oportunidades para que las familias organicen su escapada. En el mes de diciembre, las fechas marcadas en rojo incluyen los días 5, 6, 7 y 8, cubriendo el puente de la Constitución y la Inmaculada, con un horario ininterrumpido de 12:00 h a 20:00 h. La actividad se retoma los fines de semana previos a Nochebuena y Nochevieja: 14, 15, 21 y 22 de diciembre, manteniendo el mismo horario de 12:00 h a 20:00 h.

El cierre de año se celebra también con jornada doble los días 28 y 29 de diciembre, ofreciendo planes de ocio en la recta final del mes. La magia continúa en enero, justo antes de la llegada de la Noche de Reyes, con tres fechas clave: el 2, 3 y 4 de enero, en idéntico horario de 12:00 h a 20:00 h. Garantizando que nadie se quede sin vivir la experiencia de visitar el centro de operaciones de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La organización, pensando en el bienestar de las familias, ha dispuesto una Zona Pic-Nic climatizada, permitiendo a los visitantes traer sus propios alimentos y bebidas para hacer una pausa, sin que las condiciones meteorológicas afecten la comodidad de la jornada.

Precios y opciones para todos los públicos

La organización ha dispuesto una estructura de entradas pensada para adaptarse a las distintas composiciones familiares.

Entrada General : 29 €

: 29 € 3 y 10 años, entrada Niños : 25 €.

: 25 €. Menores de 2 años : gratis (imprescindible que cada niño que no abone entrada esté bajo la supervisión de al menos un adulto responsable).

: gratis (imprescindible que cada niño que no abone entrada esté bajo la supervisión de al menos un adulto responsable). Grupos o familias más numerosos, entrada Familiar: 4 tickets válidos tanto para adultos como para niños por un precio conjunto de 99 €.

Más allá del acceso al recinto, el complejo ofrece diferentes alternativas gastronómicas para completar la jornada. Los visitantes pueden optar por la opción de Barbacoa pre-contratada, que incluye panceta, chorizo, alitas de pollo, una bebida y un helado, ideal para dos personas, por un total de 30 €.

Para opciones más sencillas y rápidas, se ofrecen menús a la venta durante todo el día por 6 €, consistentes en una porción de pizza o un perrito caliente, ambos acompañados de una bebida. Estas opciones aseguran que la estancia sea lo más cómoda posible, sin necesidad de salir del recinto para las comidas.

Actividades, juegos y visita especial

La experiencia va mucho más allá de una simple visita temática. El acceso al parque incluye 25 actividades entre hinchables y juegos de aventura, garantizando horas de diversión activa para los mas pequeños. Además, se han preparado diversos juegos y animaciones de temática navideña que llenarán de ambiente festivo cada rincón.

La actividad central es la visita a la Fábrica de los Reyes Magos, no solo como una exposición, sino como una experiencia inmersiva diseñada como un juego como los escape room, invitando a los participantes a interactuar y resolver misterios dentro del taller mágico. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y saludar personalmente a un Rey Mago y entregarle personalmente la carta a los Reyes Magos con sus deseos.

Al finalizar el recorrido, como recuerdo de la visita, todos los niños participantes recibirán un diploma de buen comportamiento como gesto simbólico que premia su colaboración y manteniendo viva la magia de la Navidad e ilusión.