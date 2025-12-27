Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exige al Gobierno, del que forma parte, la creación de una Policía de la Memoria para asegurar que se imparten clases antifranquistas en las aulas. Se trataría de la denominada Unidad de Coordinación para la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Educación de Milagros Tolón. Tendría la tarea de «supervisar y evaluar periódicamente» la «aplicación» de este tipo de actividades en los centros.

Varios representantes de Sumar han presentado una proposición no de ley (PNL) «relativa a la Memoria Democrática en las aulas». Esta iniciativa la han suscrito los diputados magenta Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra, Viviane Ogou y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista.

Con este texto, Sumar quiere empujar al Gobierno a la «creación de una Unidad de Coordinación para la Memoria Democrática en el ámbito educativo, dependiente del Ministerio de Educación». La formación pretende que esta Policía de la Memoria «supervise el cumplimiento de la ley y evalúe periódicamente, junto a las comunidades autónomas, la aplicación de las medidas».

El grupo de diputados señala que la Ley de Memoria Democrática «establece taxativamente que la educación incluirá en sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática». No obstante, Sumar lamenta que «hay una significativa ausencia en los libros de texto de las luchas vecinales, las huelgas y reivindicaciones de mujeres y presos durante la Transición». Asimismo, citan «numerosos estudios» para justificar que «la dictadura franquista y la lucha democrática bajo la misma» son «muy desconocidas entre la población más joven».

«Actualización de currículos»

Por todo ello, exige «la actualización y adecuación de los contenidos curriculares». Según los representantes del partido de Díaz, esto «permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá a la formación de ciudadanas y ciudadanos más críticos, libres y tolerantes».

Además, acusan a las autoridades de haber «privado durante décadas a las nuevas generaciones de un conocimiento y comprensión de nuestro pasado bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición».

«Es una obligación de los poderes públicos poner en conocimiento de las nuevas generaciones tanto la represión franquista sufrida durante la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición como la resistencia democrática para comprender y sostener los fundamentos de la convivencia democrática», argumentan desde la formación coaligada con Sánchez en el Ejecutivo.

No es la única materia que Sumar pretende imponer en las aulas. Desde el partido magenta inciden en que no se debe olvidar «el papel histórico que tuvo España durante la colonización de África y América, que sigue presente en nuestras relaciones políticas actuales». Es decir, también quieren incluir en los currículos educativos formación sobre el papel del país en ambos continentes en el pasado.

Medida contra PP y Vox

Y esto lo quieren tutelar a través del propio Ejecutivo central. «El cumplimiento de esta obligación no puede estar al albur de la voluntad de un gobierno determinado, sino que es una exigencia del Derecho Internacional», subrayan los colegas de partido de Yolanda Díaz.

Además, señalan a los dos partidos conservadores como adversarios frente a los que hay que proteger la aplicación de esta norma: «La entrada de partidos como PP y Vox en varios gobiernos autonómicos ha provocado derogaciones e incumplimientos de las leyes de memoria».

En definitiva, concluyen que «tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos» deben «implantar medidas y asegurarse de su cumplimiento». Todo ello se haría de modo que se garantice «una accesibilidad a una Memoria Democrática real y que fomente el pensamiento crítico».